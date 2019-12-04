Meclis Başkanı Şentop’dan Fransa ve İtalya’ya 24 Nisan tepkisi

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|Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Fransa ve İtalya’nın skandal 24 Nisan kararlarıyla ilgili konuştu. Macron’un anma kararına ilişkin Şentop “Siyasi kaygılarla gündeme getirildiği aşikar olan, devlet ciddiyetinden uzak bu girişim asılsız ve hukuki dayanağı olmayan bir iddia aracılığıyla tarihin siyasallaştırılmasından başka bir amaca hizmet etmemektedir” ifadelerini kullandı.
Şentop’un açıklamaları kısaca şöyle:
“(Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un 24 Nisan’ı ‘anma’ günü ilan etmesi) Siyasi kaygılarla gündeme getirildiği aşikar olan, devlet ciddiyetinden uzak bu girişim asılsız ve hukuki dayanağı olmayan bir iddia aracılığıyla tarihin siyasallaştırılmasından başka bir amaca hizmet etmemektedir.
(İtalya Parlamentosu’nun 1915 olaylarıyla ilgili kararı) İtalya Temsilciler Meclisi kendini uluslararası mahkemelerin yerine ikame ederek soykırım gibi uluslararası hukukta açıkça tanımlanmış spesifik bir suç hakkında hüküm vermeye kalkmış, tarihi ve hukuku istismar etmiştir. İtalya’ya 2. Dünya savaşındaki rolünü hatırlatmak isteriz.”
https://www.karar.com/guncel-haberler/meclis-baskani-sentopdan-fransa-ve-italyaya-24-nisan-tepkisi-1177793
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