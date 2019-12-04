Litvanya Cumhurbaşkanı: Türkiye tarafından Ermeni Soykırımının tanınması zaman meselesidir

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda Delfi gazetesine verdiği röportajda Türkiye NATO, Avrupa Birliği (AB) ilişkilerineine ve Ermeni Soykırımının tanınmasına değindi.

Gazetecinin “Türkiye Ermeni Soykırımını gerçekleştiren ve NATO üyesi olan bir ülkedir. Litvanya ve son zamanlarda da ABD Temsilciler Meclisi Ermeni Soykırımını resmen tanıdı. Türkiye kendisi Soykırımı tanımıyor. Siz mesela Holokost’u tanımayan bir ülkenin NATO üyesi olmayı hayal edebiliyor musunuz?” sorusuna cevaben Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanes Nauseda

“Hayır edemem. Bence Türkiye tarafından Ermeni Soykırımının tanınması zaman meselesidir ve bir gün mutlaka olacak. Belki de yakın zamanda, beş yada on sene içerisinde olmaz, ama er yada geç Türkiye Ermeni Soykırımını tanıyacak, çünkü bu bir gerçektir” ifadelerini dile getirdi.

Litvanya Cumhurbaşkanının ifadelerine göre Almanya eğer Holokost’u başta olmak üzere Nazilerin işlediği bütün suçları kabul etmeseydi onun NATO üyesi olmasını hayal edilemezdi bile. Ama Ermeni Soykırımın itiraf etmeyen Türkiye NATO üyesidir, üstelik Ermeni Soykırımını organize edenlerin isimleriyle o ülkede caddeler, sokaklar ve okullar adlandırılıyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/12/04/Litvanya-Türkiye-Ermeni-Soykırımı/171029

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...