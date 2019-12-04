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Kars’ta “Taşın Şiiri Ani” Sergisi

2019-12-04

Kars’ta “Taşın Şiiri Ani: Kültürlerin Kavşağında Bir Mimarlık Hazinesi” sergisi açılacak.

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Kars’ta “Taşın Şiiri Ani: Kültürlerin Kavşağında Bir Mimarlık Hazinesi” sergisi açılacak.

PolitiKARS’ın haberine göre, Anadolu Kültür ve Kars Kent Konseyi işbirliğiyle “Taşın Şiiri Ani: Kültürlerin Kavşağında Bir Mimarlık Hazinesi” sergisi 6 Aralık 2019 tarihinde Namık Kemal Evi Kültür Merkezi’nde açılıyor.

6 Aralık Cuma günü saat 13.00’de açılacak sergiye tüm Karslılar davet edildi.

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https://www.politikars.com/karsta-tasin-siiri-ani-sergisi-569493h.htm

 

Yayımlanan kategori: Haberler ve Türkçe

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