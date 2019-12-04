İBB’de farklı inançlara hizmet edecek din görevlileri göreve başladı

Tuba Altunkaya •

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) farklı inanç gruplarına hizmet edecek din görevlileri iş başı yaptı. 50 din görevlisi İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığına bağlı olarak çalışacak.

Sosyal medya hesabından haberi duyuran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İBB’de farklı inanç gruplarına hizmet edecek din görevlileri görev yapmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu kadim şehrin tüm inanç gruplarına eşit hizmet sunacak.” ifadelerini kullandı.

İBB'de farklı inanç gruplarına hizmet edecek din görevlileri görev yapmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu kadim şehrin tüm inanç gruplarına eşit hizmet sunacak. pic.twitter.com/DyaGpBWCC1 — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) December 3, 2019

Mezarlıklar Daire Başkanı Ayhan Koç yeni hizmetin tanıtıldığı reklam videosunda, cenaze törenlerinde din adamlarının bulundurulmasından, cenazenin yıkanıp defnedilmesine kadar tüm hizmetlerin ücretsiz olacağını aktardı. Koç, “Her dini inancın farklı bir ritüeli var. Bu farklı ritüelleri kendi din adamlarıyla beraber yürütmek herkesin hakkıdır. Biz bu hakları vermekle kendimizi mutlu hissediyoruz.” dedi.

“Biz de buraya aidiz, bunu bize hissettirdi”

Aynı videoda yer alan Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat ise, din görevlilerinin işe alınmasının eşit hizmet politikasının bir parçası olduğunu söyledi: “Birçok farklı kimliğin, inancın bir arada yaşadığı çok özel bir şehirde yaşıyoruz. İstanbul tarihi boyunca farklı renklere ev sahipliği yaptı. İBB eşit hizmet ilkesi gereği bütün farklılıklara eşit hizmet götürme çabası içerisinde önümüzdeki dönemi tasarlamak istiyor.”

Alevi Dedesi Feyzullah Yıldız, “Bizim gayemiz herkesin dinini özgürce yaşaması. Güzel bir atılım, güzel bir açılım” diyerek İBB’ye teşekkür ederken, diğer bir Alevi Dedesi Can Ali Çelik ise aidiyet duygusunun pekiştiğini ifade etti: “Cenazelerimizi nereden, hangi ritüelle kaldıracağız şaşkınlığı vardı toplumlarımızda. Belediyenin bu noktadaki desteği toplumun üstünden bu yükü de almakta. Biz de yaşıyoruz, biz de burada varız ve biz de buraya aidiz, bunu bize hissettirdi.”

“İnsanların kucaklandığının göstergesi”

Katolik Kilisesi Pederi Remzi Diril ise şunları söyledi: “Bir insanın ayrılma sürecinde bir din adamının orada olması insanların içini rahatlatıyor. Çünkü adam ona inanıyor. Hristiyanlıktan bir papaz, bir alevi, bir imam… İnsanları nasıl kucakladığının bence en büyük göstergelerinden biri olacak.

Foto: Engin Akyurt / Pixabay

https://tr.euronews.com/2019/12/03/ibb-de-farkli-inanclara-hizmet-edecek-din-gorevlileri-goreve-basladi

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