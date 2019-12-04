Ermenistan Yılbaşı Bayramını sıradışı ve hesaplı bir şekilde karşılamak açısından en iyi 5 ülkelerin arasında yer aldı

RİA Novosti ajansı Ermenistan’ı Rusyalı turistler için Yılbaşı bayramını sıradışı ve hesaplı bir şekilde karşılamak açısından en iyi 5 ülkelerin listesine dahi etti.

Yayınlanan makalede Ermenistan’ın Rus turistleri için ekzotik bir ülke olmadığını, fakat burada görmeye değer birçok yerlerin olduğunu ifade ediliyor.

RİA Novosti ajansının yazısında “Kışın Ermenistan çok güzel. Ayrıca, Yılbaşı gecesinde Hem Ermenistan, hem de Rusya devlet liderlerinin Yılbaşı mesajı ikisi de burada yayınlanıyor” idafelerine de yer verildi.

Ermenistan dışında bu listeye İskoçya, Monako, Bahreyn ve Tanzanya da dahil edildi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/12/04/Ermenistan-Yılbaşı-Rus-turist/171065

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