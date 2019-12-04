Ermeni cemaatinde seçim kavgası

Türkiye Ermenileri 84. Patriği Mesrob Mutafyan’ın 9 ay önceki ölümünün ardından Ermeni cemaati içinde başlayan patriklik seçimi tartışması mahkemeye taşındı.

Beyoğlu Üç Horan Kilisesi Yönetim Kurulu Üyesi Simon Çekem, patrik seçiminde görevli heyetin üzerine düşeni yapmadığı iddiasıyla İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliği’ne dava açtı. Mahkeme seçimde görev yapacak müteşebbis heyetin İçişleri Bakanlığı tarafından oluşturulmadığını, husumetin bakanlığa değil heyete yöneltilmesi gerektiğini belirterek davayı reddetti.

Simon Çeken dava dilekçesinde şu iddialarda bulundu:

“Bakanlığın yayınladığı talimatnamede, patrik adaylığı için ‘İstanbul Ermeni Patrikhanesi’ne mahsus episkoposlar (din görevlisi) sınıfına dahil olma’ şartı aranmıştır. Daha önce böyle bir kısıtlama yoktu. Yurtdışında görev yapan ve ‘babadan Türk olan’ episkoposlara da adaylık imkânı sağlanıyordu. Yurtdışında yaşayan adayların önüne geçilmiştir. Müteşebbis Heyet bu kısıtlamaya rağmen sürece devam kararı alıp üzerine düşen görevi yerine getirmemiştir.”

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/ermeni-cemaatinde-secim-kavgasi-41388907

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