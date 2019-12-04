Azerbaycan’lı kadın ülkede hüküm süren adaletsizlikten dolayı Ermenistan’a yerleşmeye karar verdi (video)

Azerbaycan’ın Sumgayıt şehrinde yaşayan ve Azerbaycan vatandaşı olan bir kadın video mesaj yoluyla İlham Aliyev’e seslendi.

Azerbaycanlı Aysel Tofik kızı Mustafayeva yayınladığı videoda Azerbaycan’da her alanda adaletsizliğin hüküm sürdüğünü ve halkın sosyal durumunun artık çekilmez olduğunu ifade ederek Ermenistan’a yerleşmeye karar verdiğini duyuruyor.

Mustafayeva biletlerin artık satın aldığını ve 5 Aralık tarihinde Moskova üzerinden Ermenistan’a geçeceğini söyledi.

Bu video mesaj 29 Kasım tarihinde yayınlandı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/12/04/Azerbaycan-Ermenistan/170970

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