Meşhur meze: Topik nasıl yapılır?

“Topik nasıl yapılır?” sorusu merak ediliyor. Ermeni mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden olan topik nasıl yapılır merak ediliyor. Ermeni mutfağının meşhur mezesi topik, Türk kültüründe de oldukça meşhur bir meze olarak severek tüketiliyor. Nohutla yapılan topik birçok kişi tarafından sevilerek tüketiliyor.

Topik nasıl yapılır sorusu son zamanlarda merak edilenler arasında başa geliyor. Ermeni mutfağına ait olan topik mezesi sevilerek tüketiliyor. Nohutla yapılan topik mezesi püf noktaları bilindiğinde harika bir lezzet olarak sevilerek tüketiliyor. Lezzetiyle oldukça dikkat çeken topik nasıl yapılır merak ediliyor.

TOPİK MEZESİ İÇİN MALZEMELER:

1 su bardağı haşlanmış nohut

2 orta boy haşlanmış patates

1 su bardağı dolusu tahin

Piyazlık şekilde doğranmış 5 orta boy kuru soğan

1’er çorba kaşığı kuş üzümü ve dolmalık fıstık

2 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı yenibahar

TOPİK NASIL YAPILIR?

Topik meşhur Ermeni mezesi yapımı için önce doğranmış soğanları bir tavaya koyup, üzerine de tuz ve şekeri ilave edip, soğanların rengi dönene kadar kavurun.

Tavaya kuş üzümü ve dolmalık fıstığı da ekleyin biraz daha çevirin, 1 bardak suyunu da ekleyip tavanın kapağını kapayın ve haşlanmaya bırakın.

Pişen soğanlara yarım su bardağı tahin ekleyin ve tavayı ocaktan alın.

Haşlanmış nohutların kabuklarını çıkarın, haşlanmış patatesleri de ilave edin ve ya blendırla, ya da rondo ile püre haline getirin. Üzerine kalan yarım bardak tahini ve tuzu da ilave edin ve kıvamlı bir harç haline getirin.

Harcı 5-6 parçaya ayırın.

Streç filmi iki kat haline getirin.

Parçalara ayırdığınız harç hamurunu tek tek avucunuzun içine alın, parmaklarınızla açın ve içine soğanlı harçtan koyup streç film yardımıyla bütünleştirerek top şeklini verin.

Topiklerin üzerine limon suyu ve tarçın ekleyerek servis yapın.

Topik meşhur Ermeni mezesi yapımı bu şekilde ve ortaya çıkan netice müthiş.

Topik tarifini yılbaşı sofralarınız için deneyebilirsiniz.

Afiyet olsun.

https://www.aksam.com.tr/mor-papatya/topik-nasil-yapilir-topik-yapmanin-ozel-tarifi-tarifi/haber-1026974

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