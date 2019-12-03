Maraş’ı, 1915’i bir de TTK TV’den izleyin

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Türk Tarih Kurumu’ndan sosyal medya hamlesi… Kurum 1915 iddiaları, Kıbrıs gibi konularda Türkiye’nin tezlerini YouTube’dan yayın yapan ‘TTK TV’de aktarıyor. Ermeni iddialarına karşı yeni belgeler içeren 7 bölümlük belgesel diziyi izleyiciyle buluşturan kurum son olarak geçen hafta yayınlanan ‘Kapalı Maraş’la bölgeye ilişkin gerçekleri anlatıyor.

SALİHA SULTAN

Tarih alanındaki prestijli kitap yayınları, 1937’den bu yana kesintisiz dört ayda bir çıkan Belleten’in yanı sıra Höyük ve Belgeler dergileriyle yazılı alanda çok önemli çalışmalar yapan Türk Tarih Kurumu, yeni nesil yayıncılık alanından da uzak durmuyor. Kurumun 7 yıldır yayında olan ‘TTK TV’sindeki belgeseller, alanından büyük bir boşluğu dolduruyor. Kuruluş amacını, ‘Türkiye’nin güncel ve tarihten gelen meselelerine dair olan konular başta olmak üzere, Ermeni Meselesi, Pontus, Ege Adaları, Kıbrıs, Balkanlar, Doğu Akdeniz, Karadeniz, Orta Asya, Kafkasya, Suriye ve diğer tarih ve kültür konularını kamuoyuna anlatma’ olarak belirtirken ‘Türk Tarih Kurumu TV’, 2012 yılından bu yana YouTube üzerinden yayın yapıyor. Kurum, belgeselleri yabancı dillerde de hazırlayarak, uluslararası kamuoyunda Türk tezlerinin savunulmasına katkı sağlıyor. Belgeseller ayrıca kurumun ‘ttk.gov.tr’ internet adresine de yüklenerek, buradan izlenebiliyor.

YEDİ BÖLÜMLÜK ERMENİ BELGESELİ: Türk Tarih Kurumu, bugüne kadar çok sayıda belgeseli izleyicilere ulaştırırken, 2019 yılında da kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda yıl içerisinde, Sözde Ermeni Soykırımı’nı ele alan, yeni bilgi ve belgelerle hazırlanan belgesel, 7 bölüm olarak 5 dilde yayına sunuldu. Belgeselin yedinci bölümü geçtiğimiz günlerde YouTube üzerinden yayınlandı. Belgeselin tanıtımıyla ilgili olarak “Türk Tarih Kurumu tarafından ‘Ermenilerin Osmanlı Devletine İsyanı, Terör ve Propaganda’ faaliyetleri hakkında yeni bilgi ve belgelerden faydalanılarak; Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca ve İspanyolca, 7 bölümden oluşan belgesel serisi, yerli ve yabancı kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır” denildi. Belgesel, ‘1915 Terör ve İsyan, 1915 Tehcir ve İskân, Diaspora, Diplomasi ve Propaganda, Asala: Ateş ve Kan, Sahte Belgeler ve Gerçekler, Tarihsiz Diplomasi ve İlk Ateş: 1915 Müslüman Ahaliye Mezalim’ bölümlerinden oluşuyor. Animasyon türünde ekrana gelen belgeselde, döneme ait arşiv fotoğrafları da izleyiciye aktarılıyor.

SON BELGESEL ‘KAPALI MARAŞ’

Türk Tarih Kurumu, akademik çalışmaları, uzun zamanlı mesailer gerektiren araştırmaları yürüten bir kurum olsa da, güncel konulara da kayıtsız kalmıyor. Kurumun geçtiğimiz hafta yayınladığı ‘Kapalı Maraş’ isimli belgeselde, Kıbrıs’ta iki kesimin de kullanımına kapalı durumda olan Maraş, ‘Varosha’ bölgesi anlatılıyor. Mağusa ilçesinde yer alan ve 1970’lerde modern mimarisi ile dünyanın en lüks turizm merkezlerinden birisi olan şehir 13 Ağustos 1974 yılında İkinci Kıbrıs Harekâtı ile Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ele geçirilmişti. Kıbrıs’ı ayıran yeşil tampon bölgesinde yer alan şehir, o tarihten bugüne tam 45 yıldır sessizliğe bürünmüş, yerleşim ve iskana kapalı durumda. Tolga Toga’nın yönettiği, bilim kurulunda Refik Turan, Güray Kırpık, İbrahim Bender gibi profesörlerin yer aldığı belgeselde, Maraş’ın Türk toplumunun bir parçası olduğu tarihi belgeler, uluslararası hukuk normları ve uzman görüşleriyle anlatılarak, Maraş’ın Türkiye’nin garantörlük desteğinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından acilen ‘hayalet Şehir’ görüntüsünden kurtarılması gerektiği vurgulanıyor.

https://www.karar.com/hayat-haberleri/marasi-1915i-bir-de-ttk-tvden-izleyin-1402028

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