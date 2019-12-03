Kilikya Ermeni Katolikosu 1. Aram Hazretleri’nden Ermeni Diasporası’na örnek ve çağrı

Lübnan’da oturan Kilikya Ermeni Katolikosu 1. Aram, 2 Aralık tarihinde Antilyas Ana Katedrali’nde Lübnan Ermeni aydınlarını kabul etti.

Kilikya Katolikosluğu’nun resmi internet sitesinde yer alan habere göre, görüşme sırasında Ermeni Diasporası’nı ve özellikle Lübnan Ermenilerini ilgilendiren konular ele alında.

Ülkenin ağır ekonomik durumunu göz önünde bulunduran 1 Aram Hazretleri, ihtiyaç sahibi Ermeni ailelere yüz milyon Lübnan altını, “Ararat”, “Azdak” ve “Zartonk” günlük Ermeni gazetelerine ise onar milyon Lübnan altını miktarında maddi destek sağlayacağını açıkladı.

Lübnan Ermeni toplumunun, Ermeni Diasporası’nın önemli merkezlerinden biri olduğuna dikkat çeken Kilikya Katolikosu, ne pahasına olursa olsun toplumun ayakta tutulması gerektiğini vurguladı. 1 Aram Hazretleri, Lübnan’da faaliyet gösteren Ermeni iş adamlarına ve zengin Ermenilere hitap ederek, Ermeni çalışanlarını işlerinden kovmamaya, yardıma muhtaç Ermeni ailelere, okullara, diğer kuruluşlara maddi destek vermeye de çağırdı.

Görüşme sırasında ayrıca Adana’nın Kozan (Sis) ilçesindeki Ermeni Manastırı’nın Kilikya Katolikosluğu’na iade edilmesi talebiyle Türkiye’ye karşı açılan davadaki son gelişmeler ele alındı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/12/03/Kilikya-Ermeni-Katolikosu-Aram-Lübnan-Diaspora/170879

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