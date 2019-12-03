İnsanlar Arası Benzerlikler

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Mükremin Kızılca

Irkçılık kötü bir şeydir. Irkçılar Sadece kendi ırkını üstün sayar diğerlerini horlar. Bu insanlık dışı bir şeydir.

Dincilik de “Benim dinimden başka din mensuplarına ölüm” manasına alınırsa feci bir şeydir. Çünkü son hak din olan İslam “Dinde zorlama yoktur” (3/19) kuralını koymuştur. Bu nedenle Müslümanlar “dinci” değildir ve olamaz da.

Dinciler ancak fanatik Yahudiler ve Evangelist Hristiyanlardan çıkar. Dincilik; din alışverişi yapan veya dini her türlü alışverişe alet eden kişilere denirse doğru yerde kullanılmış olur.

Bazen okuyoruz; çarşaf şunlardan gelme, fes bunlardan gelme, gibi basit gerekçelerle Müslümanlara hakarete varan küçümsemelerle bakanları. Kardeşim senin sıkıntın ne? Adam nasıl giyerse giyer, nasıl yerse yer! Senin hakkına tecavüz ettiği, devlete, vatana, bayrağa, birlik ve beraberliğe dinamit koyduğu anda yapış yakasına ve teslim et adalete.

Biz bir insanlık ailesiyiz: Giydiklerimizde de yediklerimizde de tavır ve hareketlerimizde de birbirimize benzeriz. “Dünya global bir köy haline geldi, evrensel entegrasyon, kültür alışverişi” gibi sözlerden haberin yok mu? İslamiyet’e ve yürürlükteki devletin yasalarına aykırı olmadıkça her türlü harekette serbestiyet hakkımız saklıdır.

“Son gelen emir ve bildirge geçerlidir” manasınca, beşeri ve ilahi menşeli bir çok din olsa da Tek Hak Din İslam’dır. Bu dinin Hz Âdemden beri tebliğ edilen ve bir sonraki peygamberce daha yenisi getirilen dinlerin eski versiyonlarıyla aramızda giyimde de kuşamda da tavır ve hareketlerde de benzerlikler tabi ki vardır ve olacaktır. Zaten “dört kitap” demiyor muyuz her halükarda, Kur’an gelince onlar yürürlükten kalksa da onların bazı kısımlarını da aynen bırakmıştır.

Mesela çarşaflı bir Yahudi görünce veya sımsıkı başını örten bir Hristiyan bayan görünce vay efendim demek ki Müslümanlıkta başörtüsü ve çarşaf yokmuş onlardan gelmeymiş gibi feveranla saldırmadan bir düşün artık. Eline bir kitap al da bir oku gayrı. Bütün dinlerin aslı tek dindir ve tek Allah’ın iradesi neticesidir. Bazı ibadetler aynen devam edebilir.

Dört kitabın dördünde de iyilik ve adaletin tesisi esas alınmıştır. Buna nasıl karşı durmuyorsan karnını geniş tutarak diğerlerine de tahammül etmeyi öğren artık!

https://www.karamandan.com/Mukremin_Kizilca-Insanlar_Arasi_Benzerlikler_-k80133.html

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