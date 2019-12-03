Hoffenheim Ermeni futbolcunun tişörtü için yarışma düzenledi

Almanya Bundesliga’da oynayan Hoffenheim futbol kulübü kendi Facebook sayfasından Ermenice paylaşım yaptı ve Ermenistanlı, Ermenistan dışında yaşayan Ermeniler için yarışma düzenlediğini duyurdu.

Ermeni taraftaralarına teşekkür ederek Hoffenheim Ermenistan Milli takımı ve Hoffenheim forvet oyuncusu Sargis Adamyan’ın onlar için hediye hazırladığını bildiriyor.

Yarışmaya katılabilmek için Facebook kullanıcıları Sarkis Adamian’ın fotoğrafını paylaşmalı. Yarışmanın ödülü ise Adamyan’ın kendi imzasıyla tişörtü olacak.

Hatırlanacağı üzere Ermenistan Milli Takımı forvet oyuncusu Sargis Adamyan 14 Mayıs 2019 tarihinde Hoffenheim ile anlaşma imzaladı. Bavaria ile karşılaşmada Adamyan 2 gole imza atarak maçın en iyi futbolcusu tanındı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/12/03/Hoffenheim-Ermeni-futbolcu/170888

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...