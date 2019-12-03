Ermenistan’dan üst düzey heyet Azerbaycan’a gidiyor

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bugün Azerbaycan’a bir heyet gönderme kararı imzaladı.

Karara göre, heyet Avrupa-Kafkasya-Asya Uluslararası Ulaşım Koridoru (TRACECA) Hükümetler Arası Komisyonu’nun 14. oturumuna ve TRACECA‘nın 20. yıldönümüne adanan toplantıya katılmak üzere 4-7 Aralık 2019 tarihlerinde Azerbaycan’da bulunacak.

Heyette, Ermenistan Bölge İdaresi ve Altyapı Bakan Yardımcısı Armen Simonyan, aynı Bakanlığın Karayolu Taşımacılığı Politikaları Müdürlüğü Teknik Direktör Yardımcısı Arman Karapetyan ve Dışişleri Bakanlığı Çok Taraflı Politika ve Kalkınma İşbirliği Müdürlüğü Danışmanı Artem Aznauryan bulunmaktadır.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/12/03/Ermenistan-Azerbaycan/170940

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