Yesayan Salonu kapılarını açıyor

Yesayan Salonu kapılarını açıyor

Aras Yayıncılık ve Hippo Kitap yeni mekânına taşındı. Adını yazar Zabel Yesayan’dan alan Yesayan Salonu türlü etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Anıl Mert Özsoy aozsoy@gazeteduvar.com.tr

DUVAR – 1993’ten bu yana kültür yaşantısına katkıda bulunan Aras Yayıncılık, yayın hayatına başladığı günden beri faaliyet gösterdiği Beyoğlu’ndaki Hıdivyal Palas’ta kurduğu yeni mekânında, çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak olan Yesayan Salonu ve ilk kitaplarını Eylül ayında yayımlayan çocuk edebiyatı yayınevi Hippo Kitap’la yeni bir döneme adım atıyor. Aras’ın yayın yönetmeni Rober Koptaş ve editörlerinden Lora Sarı, yayınevindeki yenilikleri bir basın toplantısıyla duyurdu.

SADECE OFİS DEĞİL!

İstiklal Caddesi’nin sonunda, Kumbaracı Yokuşu’nun yanı başında bulunan ve uzun yıllardır iş hanı olarak kullanılan Hıdivyal Palas’ın ikinci katında, tek göz bir odada kurulan ve o tarihten bu yana özellikle Ermeni kültürüyle ilgili yayınlarıyla tanınan Aras Yayıncılık, 1996 yılında bu tarihi binanın bodrum katındaki ofisine taşındı. Şimdi de, Hıdivyal Palas’ın birinci katında olan yayınevi, bu yeni mekânı salt bir çalışma alanı değil, aynı zamanda küçük çaplı bir kültür merkezi olarak kullanmaya ve buna göre düzenlemeye karar verdi. Böylelikle mimarlar Zakarya Mildanoğlu, Lori Zakar ve Ari Akmercan’ın ortak çalışması sonucunda ofis alanlarının yanı sıra, Yesayan Salonu adındaki elli kişilik bir etkinlik salonu ile bir mekân içi kitabevi, Aras çatısı altında kurulmuş oldu. Bu alanın tasarlanması ve hayata geçirilmesi, Aras Yayıncılık’ın etrafındaki çok sayıdaki dost ve okurun maddi katkılarıyla mümkün olurken, Rober Koptaş imece ruhuyla gerçekleşen bu dayanışmayı gösteren herkese minnet borçlu olduklarını söyledi.

YESAYAN… DÜSAP… MARK…

Adını yazar Zabel Yesayan’dan alan Yesayan Salonu, “Düşünceye ve sanata mekân. Tartışmaya, diyaloğa, birlikte üretmeye açık bir oda; yalnız başına olmayan bir ada,” sözleriyle tanımlanıyor. 1878’de Üsküdar’da doğan Zabel Yesayan, 20. yüzyılın en büyük Ermeni yazarlarından biri olarak kabul ediliyor. Döneminin en önemli olaylarını edebiyatında işleyen, özellikle kadının toplumdaki yeriyle ilgili mücadelesiyle sonraki kuşaklara ilham veren Yesayan, son dönemde Türkçe çevirileriyle de hakkıyla bilinir ve tartışılır hale geldi. Yeni ofisini geçmişte özellikle kadın mücadelesinde rol almış yazarların mücadelesini hatırlayıp aynı mücadelenin bugünkü taşıyıcılarını selamlayan bir mekân olarak düzenlenen yayınevinin buraya Yesayan’ın adını vermesi, bu anlamdaki tek simgesel karar değil. Aras ekibi, mekânda çalışacakları iki odayı, yazarlar Srpuhi Düsap ve Hayganuş Mark’ın adıyla Düsap ve Mark Odası olarak adlandırdı.

Elli kişilik bir oturma kapasitesi olan Yesayan Salonu, söyleşilerden panellere, dinletilerden film gösterimlerine, atölye çalışmalarından davetlere farklı amaçlarla kullanılabilecek şekilde düzenlendi. Yayınevinin faaliyetleriyle ilintili etkinliklere ev sahipliği yapacak olan mekân, bunun dışında, kültür-sanat alanında faaliyet gösteren çeşitli kişi ve kurumların etkinliklerine de açık olacak. Mekânda ayrıca, Hippo Kitap’ın çocuklara yönelik oyun, okuma, felsefe atölyeleri de düzenlenecek. Bu yeni mekânın girişinde, yayınevinin kitaplarının yanı sıra, başka yayınevlerinin yayın listelerinden seçilmiş kitapların da satılacağı kitabevi bölümü yer alıyor.

Aras’taki bir başka yenilik ise Hippo Kitap. Hippo’nun yayın koordinatörü Lora Sarı, ilk kitapları Mutluluk Bir Tilkidir’den bu yana çok olumlu eleştiriler aldıklarını söyleyerek, bunun mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Kendini, “Çocukların geleceğin teminatı olduğu klişesini bir kenara bırakıp şimdi, tam da çocuk olarak var oluşlarını önemsiyoruz. Bu nedenle çocuklara üstten bakmayan, onlara bir şeyler öğretme çabası içine girmeyen, didaktik olmayan, edebi değeri yüksek, alt metinleri zengin kitapları çocuklarla buluşturmak üzere yola çıktık,” sözleriyle anlatan Hippo Kitap, çocuk yayıncılığı alanına yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor. Türkçe ve Ermenice çocuk kitapları yayımlayan Hippo’nun beşinci Türkçe kitabı, Ben Sanders imzalı Benim Kitabım (senin değil) 13 Aralık Cuma günü kitabevlerinde olacak.

‘ARAS İÇİN YENİLİK VE YENİLENME YILI’

2-6 Aralık haftasında davetlilerin katılacağı açılış günleriyle ilk ziyaretçilerini kabul edecek olan mekânın etkinlik programı önümüzdeki günlerde duyurulacak. Yayınevinin kısıtlı imkânlar içinde kitaplar üretmeye çalıştığını söyleyen Aras yayın yönetmeni Rober Koptaş, buna karşın 2019’un Aras için bir yenilik ve yenilenme yılı olduğunu ifade etti. Koptaş, “Bu yıl, yayımladığımız kitapların yanı sıra Nora Tataryan’ın yürüttüğü, kitaplar üstüne podcast serimiz Son Okuma’yı başlattık. Podcast yayıncılığında dinleyicilerin ilgisini çekeceğini umduğumuz başka seriler için de çalışıyoruz. Bizi çok heyecanlandıran çocuk edebiyatı girişimimiz Hippo Kitap büyük beğeniyle karşılandı ve son olarak da oluşturmakla gurur duyduğumuz Yesayan Salonu ve yeni çalışma mekânımız, kültür ve edebiyat alanına katkıda bulunmak konusunda şevkimizi daha da artırdı,” derken, İstanbul’un kültür yaşantısında küçük ama önemli bir uğrak noktası olmayı amaçlayan Yesayan Salonu’nun isteyen herkese açık olduğunun altını çizerek konuşmasını sonlandırdı.

(KÜLTÜR SANAT SERVİSİ)

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...