“Sınırlandırılmış Bir Seçimle Karşı Karşıyayız”

Türkiye Ermenileri, 11 Aralık 2019 tarihinde yeni bir patrik seçmeye hazırlanıyor. Yoğun tartışmaların yaşandığı patrik seçim sürecini Sivil Sayfalar için değerlendiren Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yetvart Danzikyan, tarihsel boyutla ilgili bilgiler de verdi.

1863 nizannamesinden beri Ermeni patriklerinin halkın oylarıyla seçildiğini belirten Danzikyan, “Bu modele göre halk tarafından seçilen cismani meclis ve ruhani meclis birlikte patriği seçiyordu. Bu sistem Abdulhamit döneminde kesintiye uğradı. Onun ardından 1915’de sistem lağvedildi. 1961’den beri yeni bir sistemle seçim yapılıyor. Bakanlar kurulu genelgesiyle bu iş şarta bağlandı. Patrik adaylarının delegeleri oluyor halk onları seçer onlar da patriği seçer. 1961’den sonradan itibaren Osmanlı topraklarında doğmuş herkes patrik adayı olabiliyordu. Böylece Türkiye’de doğmuş ama yurt dışından aday olan insanlar patrik oldu.“ diye anlatıyor. Şimdiki seçimlerde patrik adaylarına İstanbul’da olma şartı getirildiğini belirten Danzikyan, bunun Ermeni toplumu içinde büyük tartışmalara sebep olduğunu dile getiriyor.

Bu talimathaneyle seçime gidildiğini ve 8 Aralık’ta delegelerin seçileceğini onların da 11 Aralık’ta patrik seçeceklerini belirten Danzikyan, “Kararın Malatya doğumlu ama Ermenistan’da yaşayan Çulcuyan’ın önünü kesmeye yönelik olduğu belirtiliyor. Ben de buna katılıyorum. Ermeni cemaati içindeki güçlü kesimler Çulcuyan’ı kontrol etmekte zorlanacağını düşünüyor. O yüzden devletin de çok işine gelen bu yöntem bulundu. İstanbul şartıyla devre dışı bırakılmış oldu. Dolayısıyla sınırlanmış 12 eylül sonrası seçimler gibi bazı adayların giremediği bir seçimle karşı karşıyayız. Hem seçme hem seçilme iradesine müdahale edilmiş oldu. İnsan haklarına, adalete aykırı bir uygulama yapılmış oldu” diye konuştu.

http://www.sivilsayfalar.org/2019/12/02/sinirlandirilmis-bir-secimle-karsi-karsiyayiz/

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...