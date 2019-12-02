Milliyetçi Avukatlar’dan Ermeniler’e tehdit: Başvuracağımız en hafif tedbir yine tehcir olacaktır

Milliyetçi Avukatlar Grubu Bülteni’nde Ermenileri “en hafif tedbir olarak tehcir” ile tehdit eden bir bildiri yayımlandı.

Derya OKATAN 02 Aralık 2019

ARTI GERÇEK– İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu’nun bülteninde, 1915 Ermeni soykırımını “baş tacı” olarak nitelendiren ve Ermenileri hedef alan bir yazı yayımlandı.

Grubun Kasım ayı bülteninde milliyetçi yazar Mustafa Çalık’ın “Tehcir Bildirisi”ne yer verildi.

Bültenin birinci sayfasında yer alan “1915 Ermeni tehcirinin dün olduğu gibi bugün de arkasındayız” başlıklı bildiride, 1 milyon kişinin yaşamını yitirdiği 1915 Ermeni Soykırımı’nın hala arkasında olunduğu belirtiliyor. Soykırımı gerçekleştirenlerin “saygıyla” anıldığı bildiride, tehcire “soykırım” denilmesi “savaş ilanı” olarak kabul ediliyor. Ermeniler ve “soykırım” diyenler yeniden “tehcir” ile tehdit ediliyor, üstelik bunun “en hafif tedbir” olacağı belirtiliyor.

‘EN HAFİF TEDBİR YİNE TEHCİR OLACAKTIR’

Adliyelerde baro odalarında sürekli bulunan Milliyetçi Avukatlar Grubu Bülteni’nde yer alan bildirinin tamamı şöyle:

“Ben ve benim gibi düşünen bütün arkadaşlarımız 1915 Ermeni Tehciri’nin dün olduğu gibi bugün de arkasındayız. Bu konu hakkındaki düşüncelerimiz en kısa şekilde aşağıdaki cümlelerden ibarettir;

1) Ermeni katliamlarında hayatını kaybeden isimli isimsiz bütün şehidlere Allah’tan rahmet ve Cennet-i Alâ’da ebedi saadetler diliyoruz.

2) Tehcir’i ilk akıl eden Şehid-i Alâ ve Gaazî-i Namdar Enver Paşa ve icra eden büyük şehid Talat Paşa başta ve Bahaddin Şakir olmak üzere diğer bütün İttihaçıların aziz hatıraları önünde ta’zimle eğiliyor, mübarek ellerinden öpüyoruz.

3) İttihat ve Terakki’nin şayet bu bir “suç” ise yegâne “suç”u Balkanlarda başımıza gelen felaketin, doğu Anadolu’da da başımıza gelmesine engel olmaktan ibarettir.

4) Ecdadımız Cihan Harbi gayyâsında sadece mukaddesâtını, yurdunu, namusunu ve şerefini savunuyordu. Sarıkamış’tan Çanakkale’ye Ermeni Tehciri’nden İstiklâl Savaşı’na kadar verdikleri bütün mücadelede bizim şerefimiz ve başımızın tacıdır; bu tacı ebediyyen iftiharla taşıyacağız!

5) Tehcire “Soykırım” diyen her kim olursa olsun bunu doğrudan doğruya husumet ve açık bir “savaş ilanı” kabul edeceğimizi iyi bilmelidir.

6) Vatanımızı ve milli varlığımızı müdafaa etmek için başka bir yol kalmadığına inanırsak karşımızdaki unsur her kim olursa olsun, başvuracağımız en hafif tebdir de yine “tehcir” olacaktır!

MERAK EDEN HERKESE DUYURULUR!!!”

‘AĞLAMA EDEBİYATI’

Bildirinin altında imzası olan Mustafa Çalık, milliyetçi bir yazar. Çalık’ın “Milli Kimlik Milliyet Milliyetçilik”, “Bir Asır Sonra Balkan Savaşları”, “15 Temmuz İslam’sız Müslümanlığın Öteki Yüzü” ve “Ermeni Soykırımı İddiaları / Yanlış Hesap Talat’dan Dönünce” gibi kitapları bulunuyor.

Çalık’ın “Ermeni Soykırımı İddiaları” kitabının önsözünde de Ermenilerin 1915 Soykırımına dair talepleri “ağlama edebiyatı” olarak nitelendiriliyor. Önsözde, “Köklü ve büyük milletler, ‘ağlayıp sızlamayı’yı pek beceremezler. Kendilerine acıma ve acındırmayı küçüklük sayarlar. Bu sebeptendir ki, ‘ağlama-sızlama edebiyatları’ ya gelişmemiştir ya da yok gibidir. Bu konudaki ciddi meselelerden biri budur. Zaman zaman, bizler de Ermenilerin ‘ağlama edebiyatı’nın zenginliğinden etkilenip, ‘niye bu konu hakkında biz de onlar kadar neşriyat yapmadık’ tarzında kendi kendimizi lüzumsuz yere suçlarız. İşin doğrusu, istesek de bu konuda onlarla yarışamayız. Bizim, yalnız Ermeni mezalimi konusunda değil, yaşadığımız başka hangi felaketle alakalı öylesine geniş bir ‘matem literatürü’müz var?! Hatta o kadar ki, onlarca seneden beri, tam bir çığırtkanlıkla yürütülmekte olan Taşnak propagandası karşısında Türklerin ekseriya sergileye geldikleri suskunluk, zaman zaman iftira ve isnat edilen soykırım suçunun ‘ikrarı’ gibi görülmüştür” deniliyor.

‘HASTALIKTAN ÖLDÜLER’ İDDİASI

Bültende bildirinin yanı sıra Faruk Ülker imzalı “1915 Olayları ve Ermeni Mezalimi” başlıklı bir yazı da yer alıyor.

“Ermeni meselesi ve Ermeni soykırımı iddiası son asırda milletimizin başını ağrıtan en önemli sorunlardan bir tanesi olma özelliğini halen korumaktadır” denilen yazıda, tehcirin bir “meşru müdafaa” olduğu ileri sürülüyor. İYİ Parti’den istifa eden milletvekili Yusuf Halaçoğlu’ndan alıntıların da olduğu yazıda, tehcir sırasında yaşamını yitiren 300 bin Ermeni’nin Kafkasya hastalıklarından kaynaklı hayatını kaybettiği iddia ediliyor.

İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu, 2018 yılında İstanbul Baro seçimlerine Kaptan Yılmaz ile katılmıştı. 10 adayın katıldığı seçimlerde Yılmaz, oyların yüzde 4.61’ini alarak 7. sırada yer almıştı.

https://www.artigercek.com/haberler/milliyetci-avukatlar-dan-ermeniler-e-tehdit-basvuracagimiz-en-hafif-tedbir-yine-tehcir-olacaktir?fbclid=IwAR1m550XndUtXEi_2Xsv_CTPLewpJzgVJQcQkxvd9AWcX1x5PwYZQw4lZY8