MİAM’dan Onno Tunç Anısına Müzik Günleri

İTÜ Müzik İleri Araştırmalar Merkezi tarafından düzenlenen program, genç bestecileri aranjman, oyun müziği, dünya müziği gibi formal eğitimin dışında kalan alanlarda, bu alanların önemli temsilcileriyle buluşturmayı amaçlıyor.

“Sen Ağlama”, “Hadi Bakalım”, “Ünzile”, “Geri Dön”, “Bu Gece Son”, “Bir Kış Masalı” gibi pop müziğinde çığır açan şarkılara imza atan besteci ve aranjör Onno Tunç adına düzenlenen Onno Tunç Müzik Günleri katılımcılarını bekliyor.

İTÜ Müzik İleri Araştırmalar Merkezi tarafından düzenlenen program, genç bestecileri aranjman, oyun müziği, dünya müziği gibi formal eğitimin dışında kalan alanlarda, bu alanların önemli temsilcileriyle buluşturmayı amaçlıyor. Program, dört gün sürecek, atölye ve panellerden oluşacak.

Atölyeler seçimle belirlenecek öğrenci ve müzisyenleri kabul ederken, paneller isteyen herkese açık olacak. Program, atölyeye katılan müzisyenlerin dünyanın ileri gelen müzisyenleriyle çalışabilmesini, aynı zamanda sektörü de genç ve parlak bestecilerle buluşturmayı hedefliyor.

Atölye Tarih ve Saatleri: 3-6 Şubat 2020 (4 gün), 11:00- 14:00

Yer: İTÜ Maçka Kampüsü MİAM

Atölyeler için son başvuru tarihi: 25 Aralık 2019

Kabul edilenlerin ilanı: 15 Ocak 2020

Arto Tunçboyacıyan, Clint Bajakian ve Ozan Bayraşa’nın eğitimci olarak katılacağı atölyeler şöyle:

Ritim Felsefesi ve Dünya Müzikleri

Arto Tunçboyacıyan Ritim Felsefesi ve Dünya Müzikleri Atölyesinde müzikte kültürlerarası ilişkiler, müziğin hayatla ilişkisi ve kendi stilini yaratmak üzerine dört gün sürecek bir çalışma yapmayı planlıyor.

“Dünyada diğer müziklerden ayrışan belli stiller var. Bir de hatları o kadar keskin olmayan müzikler, kültürler… Bizimki öyle. Kendi stilini oluşturman gerek. Yurtdışında stil oluşturmakta izlediğim yolu ve bu konudaki fikirlerimi paylaşmak istiyorum” diyor Tunçboyacıyan.

Bu atölyeye katılmak isteyen müzisyenlerin yazdıkları müziklerden iki örnek sunmaları gerekiyor. Örnekler yazılı ya da ses kaydı olarak gönderilebilir.

Oyun Müziği Atölyesi

Ders dilinin İngilizce olacağı bu atölyede ise etkileşimli bir video oyunu için uyarlanabilir bir müzik/skor tasarlama, üretme ve uygulamadaki önemli hususları keşfetme üzerine planlandı.

ABD’li müzisyen Clint Bajakian’in eğitimci olduğu atölyede, katılımcının, video oyunları için uyarlanabilir müzik yapımında yer alan konu ve tekniklerle ilgili kazanımları edinmesi bekleniyor. Oyun Müzikleri Atölyesi’ne katılmak isteyen bestecilerin yazdıkları müziklerden iki örnek ve bir adet video ile senkronize müzik çalışması göndermesi isteniyor. Clint Bajakian ayrıca katılımcının çalışmaya katılma amacını yazdığı kısa bir yazı da bekliyor.

Müzik Prodüksiyonu ve Aranjman

“Aranjör artık odasında oturup tek başına nota yazan biri değil. Stüdyo, mastering gibi teknik seçimlerle beraber çalıştığı albümün prodüktörü haline de geliyor,” diyen Ozan Bayraşa, bu atölyede aranjman teknikleri kadar albüm çalışmalarının bugün geldiği yer ve bu yerde aranjörün rolü üzerine de bilgisini paylaşacak. Atölyeye katılmak isteyen müzisyenlerin yazdıkları müziklerden iki örnek göndermeleri isteniyor. Örnekler yazılı ya da ses kaydı olarak gönderilebilir.

Başvuruların [email protected] e-posta adresine atölye başlığıyla yapılması gerekmektedir.

Sezen Aksu’88 albümünün müzikal konseptinde ve 12 şarkıdan 10’unda Onno Tunç imzası bulunuyor.

Onno Tunç hakkında

Ohannes Tunçboyacıyan, Ermeni müzisyen ve besteci. 20 Aralık 1948’de İstanbul Feriköy’de dünyaya geldi.

Baba adı Setrak, anne adı ise Valantin’dir. Pop müziğine besteci ve düzenlemeci olarak pek çok eser kazandırdı. Aynı zamanda bas gitarist. Müziğe kilise korolarında şarkı söyleyerek başladı.

1970’lerde aranjörlüğüyle ismini duyurdu. Sezen Aksu, Özdemir Erdoğan, Nilüfer, Bülent Ortaçgil, Nükhet Duru, Gülden Karaböcek, Ajda Pekkan, Nükhet Duru ve Gökben olmak üzere birçok isimle birlikte çalıştı. Pek çok kez Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye Finalleri’nde besteci ve aranjör olarak yer aldı. 1978 ve 1981 yıllarında aranjör ve orkestra şefi olarak bu yarışmada Türkiye’yi temsil etti.

1981’de Sezen Aksu, Onno Tunç ile tanıştı ve Tunç’tan ders almaya başladı. Daha sonra Aksu’nun Şan Tiyatrosu’ndaki programı sırasında birlikte çalışmaya başladılar. Nilüfer’84 albümünün müzik direktörlüğünü üstenmesinin ardından uzun yıllar sadece Sezen Aksu ve orkestrası ile çalıştı. 1984 “Sen Ağlama” albümünden 1991 “Gülümse” albümüne dek Sezen Aksu ile Aysel Gürel’in yazdığı birçok şarkının beste ve düzenlemesi Onno Tunç imzası taşır. Bu şarkılardan bazıları şöyle: “Kavaklar”, “Bir Çocuk Sevdim”, “El Gibi, “Hadi Bakalım”, “Değer mi?”.

Ayrıca “Ah Belinda”, “Yağmur Kaçakları”, “Rumuz Goncagül”, “Büyük Yalnızlık”, “Tersine Dünya”, “Eylül” ve “Dünden Sonra Yarından Önce” gibi filmlerin müziklerini besteledi.

14 Ocak 1996’da kendisinin kullandığı Bonanza tipi uçağın Selimiye köyü yakınlarında düşmesi sonucu arkadaşı Hasan Kanık ile birlikte hayatını kaybetti. Cenazesi 19 Ocak 1996’da Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi’nde yapılan ayin sonrası Şişli Ermeni Mezarlığı’nda toprağa verildi. (AÖ)

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...