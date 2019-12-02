Kültür Bakanı’ndan tepki çeken restorasyonlara yanıt: Kiracı yapmış

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yakın dönemde tarihi dokuları ortadan kaldıran, PVC pencere, buzlu cam gibi özensiz restorasyonlarda sorumlu olarak kiracı, belediye gibi uygulayıcıları gösterdi, yanlış müdahalelerin birçoğunun düzeltildiğini söyledi.

Serkan Alan

ANKARA – Türkiye’deki tarihi yapıların restorasyon sürecinde yapılan hatalar kamuoyunda da tepki çekiyor. Koruma altındaki yapılara restorasyon sürecinde zarar verildiğini belirten CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a tarihi binaların onarım sürecinde yaşanan ihmaller nedeniyle tepki gösterdi.

İznik Ayasofya Orhan Camii, Anamur Mamure Kalesi, İstanbul Tekfur Sarayı gibi pek çok tarihi yapının restorasyon sürecinde doğal dokularına zarar verildiğini belirten Bekaroğlu’na Kültür Bakanı Ersoy yazılı yanıt verdi.

İSTANBUL SANSARYAN HAN: KİRACI YAPMIŞ

Mıgırdıç Sansaryan tarafından Ermeni çocuklarının eğitimi amacıyla 1895’te mimar Hovsep Aznavur’a yaptırılan, sonraki yıllarda İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nce “işkence sorgu mekanı” olarak kullanılan İstanbul Sansaryan Han, yakın dönemde otel olarak hizmete açılmasıyla gündeme geldi. Mülkiyetine ilişkin hukuki sürecin devam ettiği Sansaryan Han’ın mülkiyetinin Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde olduğunu belirten Bakan Ersoy, Bekaroğlu’na verdiği yanıtta, “Sansaryan Han’daki aykırı uygulamalar kiracı tarafından yapılmıştır. Koruma Bölge Kurulunca ilgililer hakkında 4 kez suç duyurusunda bulunulmuştur” dedi.

ŞİLE KALESİ: YANLIŞ MÜDAHALELER TESPİT EDİLDİ

İstanbul’un Şile ilçesinde Ocaklı Ada Kalesi olarak da bilinen 2 bin yıllık Şile Kalesi 2015 yılında restore edildi. Tarihi dokusu yerine modern binayı andıran restorasyonun ardından tepki gösterilen işlemlere dört yıl sonra yanıt veren Bakan Ersoy, “Projeleri ilgili Koruma Bölge Kurulunca onaylanmıştır. Ancak uygulama Şile Belediyesince gerçekleştirilmiştir. Uygulama sırasında yanlış müdahaleler tespit edilmiş ve düzeltilmesi sağlanmıştır” ifadelerini kullandı.

TEKFUR SARAYI’NA İLİŞKİN DÖNEMİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’Nİ İŞARET ETTİ

CHP Milletvekili Bekaroğlu’nun gündeme getirdiği bir diğer tarihi yapı İstanbul Tekfur Sarayı oldu. 2014 yılında yapılan restorasyon çalışmalarında ahşap pencere, alüminyum korkuluk, klima, merdiven ve çatı eklenen tarihi binaya ilişkin tepkilere Bakan Ersoy 5 yıl sonra yanıt verdi ve dönemin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni işaret etti. Ersoy, Tekfur Sarayı’ndaki restorasyona ilişkin, “Hazine mülkiyetinde olup İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığına tahsislidir. İBB tarafından restorasyonu yapılmıştır. Tekfur Sarayında Bakanlığımızca herhangi bir çalışma yapılmamıştır” dedi.

ANAMUR MAMURE KALESİ

2012 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alınan Mersin Anamur Mamure Kalesi 2018 yılında restore edildi. Kalenin restorasyonu sırasında PVC pencere takıldığı ve beton sıva ile restore edildiği bu dönem gündeme geldi. Bu tepkilere ilişkin ise Bakan Ersoy, “Restorasyon çalışmaları devam ederken kalenin girişindeki plastik doğramalı kulübenin kalenin bir parçası olduğu yönünde olumsuz haberler çıkmıştır. Kulübenin şantiye sırasındaki bekçi kulübesi olduğu hususu basına hazırlanan notlarda belirtilmiştir” yanıtını verdi.

CAM KAPI TAKILAN AYASOFYA ORHAN CAMİİ

İznik’te 2018 yılında restore edilen bin 700 yıllık Ayasofya Orhan Camii’ne ise cam kapı ve buzlu camlar monte edildi. Tepki çeken uygulamaya yanıt veren Bakan Ersoy, “Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetindeki caminin projeleri ilgili Koruma Bölge Kurulunca onaylanmıştır. Onaylı projesine aykırı uygulamaların projesine uygun hale getirilmesine yönelik karar alınmış ve imalatlar düzeltilmiştir” ifadelerini kullandı.

https://www.gazeteduvar.com.tr/turkiye/2019/12/02/kultur-bakanindan-tepki-ceken-restorasyonlara-yanit-kiraci-yapmis/

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