Ermeni Futbol yızdızı İtalyancasıyla herkesi şaşırttı (video)

Ermenistan Milli Futbol takımı ve İtalya’nın Roma kulübünün orta saha oyuncusu Henrikh Mkhitaryan kendi hayranlarına sedece oynadığı futbolla değil aynı zamanda dillere olan yeteneğiyle de şaşırtmaya devam ediyor.

1 Aralık tarihinde Serie A 14’üncü turunda Verona’ya karşı 3:1 skorluk zaferden sonra Roma’nın 3’üncü golüne imza atan Ermeni futbol yıldızı Mkhitaryan İtalyan gezetecinin sorularını yanıtladı.

Gazetecinin sorularına akıcı bir şekilde İtalyanca cevap veren Mkhitaryan hayranlarını bir kez daha şaşırttı.

Ermeni futbolcu artık 7 dille serbest konuşabiliyor. Mkhitaryan’ın bildiği diller arasında Ermenice, Rusça, Fransızca, İngilizce, Almanca, Portekizce ve İtalyanca var.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/12/02/Ermeni-Futbol-İtalyanca/170804

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