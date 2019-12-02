Diyarbakır Barosu’na Soykırım açıklaması için dava açıldı – Ermenistan Kamu Radyosu

Diyarbakır Barosu’nun önceki başkanı ve yönetim kurulu üyelerine, 24 Nisan 2018’de yayımladıkları bildiri nedeniyle Adalet Bakanlığı soruşturma izni verdi. Sonrasında da Batman Ağır Ceza Mahkemesi, baronun önceki dönem başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında, “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek, TBMM’yi aşağılamak suçundan” dava açılmasına karar verdi.

Agos gazetesinin haberine göre Diyarbakır’daki Ağır Ceza Mahkemesinde yapılacak olan yargılamada önceki baro başkanı ve 10 yönetim kurulu üyesi TCK 301’inci maddeden yargılanacak.

Baronun önceki dönemki yönetici ve yönetim kurulu üyeler şöyle:

Baro başkanı Ahmet Özmen ve Mahsum Bati, Nuşin Uysal Ekinci, Cihan Ülsen, Sertaç Buluttekin, Muhammet Neşet Girasun, Serhat Eren, İmran Gökdere, Velat Alan, Ahmet Dağ ve Nahit Eren.

Baro “Ermeni Halkının Dinmeyen Büyük Acısını Paylaşıyoruz” başlıklı bildiride;

“Ermeni halkına yönelik dönemin muktedirleri tarafından önce Ermeni aydın ve önderlerinin tasfiyesi şeklinde. sonrasında ise ‘Tehcir Kanunu’ adı altında askeri birlikler ve İstihbarat Örgütü Teşkilatı Mahsusa aracılığıyla bir milyonu aşkın sivil insan Suriye sınırına doğru ölüm yolculuğuna çıkarılması suretiyle acımasız politikalar yürütülmüştür.

Yaşanan acılar o denli büyük olmuştur ki: Birleşmiş Milletler (BM) Soykırım Suçunun Önlenmesine ve Cezalandırılmasına Sözleşmesindeki ‘jenosit’ tanımı Ermeni halkına yapılanlardan esinlenerek düşünülmüş ve kaleme alınmıştır. Ermenilerin yaşadığı İstanbul, Diyarbakır, Van şehirlerinde ve Anadolunun diğer bir çok şehrinde katliamların, sürgünlerin ve tehcirin yarattığı tahribat ve derin acı halen dimağlarda tazeliğini korumakta ve Anadolu halklarından soykırımda yaşamını yitiren sivil-masum tüm Ermenileri saygıyla anıyoruz” demişti.

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