Diyarbakır Barosu’na “24 Nisan” Davası

Batman Ağır Ceza Mahkemesi, Diyarbakır Barosu’nun önceki Başkanı ve yönetim kurulu üyelerine, 24 Nisan’da yayımladıkları bildiri nedeniyle, “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek, TBMM’yi aşağılamak suçundan” dava açılmasına karar verdi.

Fotoğraf: krdnews

Diyarbakır Barosu’nun önceki Başkanı ve yönetim kurulu üyelerine, 24 Nisan’da yayımladıkları bildiri nedeniyle Adalet Bakanlığ soruşturma izni verdi.

Sonrasında da Batman Ağır Ceza Mahkemesi, baronun önceki dönem başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında, “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek, TBMM’yi aşağılamak suçundan” dava açılmasına karar verdi.

301’den yargılanacaklar

medyascope.tv’nin haberine göre, Diyarbakır’daki Ağır Ceza Mahkemesinde yapılacak olan yargılamada önceki baro başkanı ve 10 yönetim kurulu üyesi TCK 301’inci maddeden yargılanacak.

Baronun önceki dönemki yönetici ve yönetim kurulu üyeler şöyle:

Baro başkanı Amet Özmen ve Mahsum Bati, Nuşin Uysal Ekinci, Cihan Ülsen, Sertaç Buluttekin, Muhammet Neşet Girasun, Serhat Eren, İmran Gökdere, Velat Alan, Ahmet Dağ ve Nahit Eren.

http://bianet.org/bianet/insan-haklari/216539-diyarbakir-barosu-na-24-nisan-davasi

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