Chicago’da “Holokost gerçek mi?” ödevi veren öğretim üyesi kovuldu

Chicago’da Ulusal Louis Üniversitesi basına yaptığı açıklamada, olay ile ilgili soruşturma açıldığını bildirdi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Üniversite olarak ana misyonumuz, kişisel haklara ve eşitliğe saygı duyan bir toplum yetiştirmek. Söz konusu olay hassasiyetle soruşturulmaktadır. Üniversitemiz ırkçılığın ve ayırımcılığın hiçbir türüne anlayış gösteremeyecektir.”

Modern Yahudi Tarihi ve Holokost inkarı konusunda kitapları olan Prof. Deborah Lipstadt, söz konusu ödevle öğretmenin, öğrencileri arasında Holokost’un olup olmadığını tartışmaya açtığını bu durumun kabul edilemez olduğunu belirtti.

http://www.salom.com.tr//haber-112709-chicagoda_holokost_gercek_mi_odevi_veren_ogretim_uyesi_kovuldu.html

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