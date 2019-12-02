Artuklu Üniversitesi Kurmancî, Zazakî ve Süryanice Dil Kurslarına Başlıyor

Mardin Artuklu Üniversitesi, Kürtçe’nin Kurmancî ve Zazakî lehçeleri ile birlikte Süryanice için dil kursu açtı. İnternet üzerinden verilecek kurslar hafta içi ve hafta sonu olmak üzere iki farklı grupta alınabilir.

Fotoğraf: artuklu.edu.tr

Mardin Artuklu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü (MAUZEM) Kürtçe’nin Kurmancî ve Zazakî lehçeleri ile birlikte Süryanice dil kursu vermeye başlıyor.

Üniversitenin resmi internet sayfasında yer alan bilgiye göre kurslar uzaktan eğitim modeliyle verilecek. Dersler hafta içi ve hafta sonu olmak üzere iki farklı grupta verilebileceği gibi, talep gelmesi durumunda mesai saatlerinin dışına da ders konulabilecek.

Kursa katılmak isteyenlerin Kurmancî, Zazakî ve Süryanice için açıklamaların yer aldığı sayfadaki formu doldurması isteniyor.

Kursların ana sayfalarında ise şu bilgilere ver verilmiş:

Süryanice

Süryanicenin, Aramice diyalektlerinin genel adı olarak kullanıldığı bilgisini paylaşılan üniversite, Süryanicenin Kuzey Suriye ve Mezopotamya toprakları içerisinde M.Ö.2000 yıllarına kadar gidecek tarihsel kökene sahip olduğu vurgusunu yaptı.

Günümüzde Süryanicenin Türkiye, İran, Irak, Suriye ve Lübnan’da konuşulduğu bilgisini de veren üniversite, kursla ilgili temel alınacak eğitimle ilgili şu bilgiyi paylaştı:

“Süryanice A1 seviyesi kursunda, öncelikle Semitik Dil Grubunu tanıma ve özelde Süryanice’yi tüm lehçeleriyle genel olarak tanımak, dili kolaydan zora doğru bir öğretim yöntemi izleyen bir metod kullanarak da bunları gramer içerisinde belirli konulardan bahseden metin ve diyaloglar ile vermekte ve bunları alıştırmalar ile desteklemektedir.

“Bu kurs ile hedeflenen; kitlenin temel düzeyde Süryanice okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerisi edinmesini sağlamak, klasik Süryanicenin temel gramer konularını öğrenmesi amaçlanmaktadır.”

Kurmancî

Kürtçe’nin Kurmanî lehçesinde üç seviye şeklinde verilecek olan kursların birinci seviyesinde program, akademik seviyede Kürtçe’nin Kurmancî lehçesini hiç bilmeyen veya çok az seviyede konuşup anlayabilen kişilerin Kurmancî’yi temel düzeyde edinmesini amaçlanıyor.

Bununla birlikte, Kurmancî’yi iyi düzeyde konuşup anlayabilen fakat yazıp okuyamayan bireylere de 1’inci Seviye Kurmancî Kursunun hedef kitlesi içerisinde yer alıyor.

Bu ders ile hedeflenen ise; bahsedilen kitlenin temel düzeyde Kurmancî okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerisi edinmesini sağlamak ve Kurmancî’nin temel gramer konularını standart Kurmancî’ye göre öğretmek olduğu belirtiliyor.

İkinci düzey dil kursu birinci düzeyin devamı niteliğinde olmakla beraber, 1’inci düzeyi almış kişilerle ek olarak, Kurmancî’yi rahat bir şekilde konuşup anlayabilmekle birlikte Kurmancî Latin alfabesini rahat bir şekilde kullanıp temel Kurmancî gramerini bilen kişileri de kapsıyor.

Zazakî

3 şeviye şeklinde verilecek olan Zazakî (Zazaca) için de sitede yer alan yazıda “birtakım sebeplerden dolayı UNESCO 2009 raporunda Türkiye’de varlığı risk altındaki dillerden biri olarak tasnif edildiği” belirtiliyor.

Zazakî’nin standartlaşma çalışmalarının hızlı bir şekilde ilerlemesinin ve okur yazar sayısının çoğalmasının elzem olduğuna yer verilen açıklama bölümünde, “Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaokullarda okutulmak üzere bu konuda materyaller hazırlandığı, bu kursta da sözkonusu kitaplardan yararlanılarak belirlenen hedef kitleye temel seviyede belirli kazanımlar kazandırmak amaçlandığı” ifade ediliyor.

(HA)

*Kaynak: artuklu.edu.tr ve rupelanu.org

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...