Aras Yayıncılık, Yeni Döneme Yeni Mekanla “Merhaba” Dedi

Aras Yayıncılık, Yesayan Salonu ve ilk kitaplarını Eylül ayında yayımlayan çocuk edebiyatı yayınevi Hippo Kitap’la yeni bir döneme adım atıyor.

1993’ten bu yana ülkemizin kültür yaşantısına katkıda bulunan Aras Yayıncılık, yayın hayatına başladığı günden beri faaliyet gösterdiği Beyoğlu’ndaki Hıdivyal Palas’ta kurduğu yeni mekânında, çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak olan Yesayan Salonu ve ilk kitaplarını Eylül ayında yayımlayan çocuk edebiyatı yayınevi Hippo Kitap’la yeni bir döneme adım atıyor.

Aras’ın yayın yönetmeni Rober Koptaş ve editörlerinden Lora Sarı, yayınevindeki yenilikleri bir basın toplantısıyla duyurdu.

1993’ten bu yana…

İstiklal Caddesi’nin sonunda, Kumbaracı Yokuşu’nun yanı başında bulunan ve uzun yıllardır iş hanı olarak kullanılan Hıdivyal Palas’ın ikinci katında, tek göz bir odada kurulan ve o tarihten bu yana özellikle Ermeni kültürüyle ilgili yayınlarıyla tanınan Aras Yayıncılık, 1996 yılında bu tarihi binanın bodrum katındaki ofisine taşındı.

Şimdi de, Hıdivyal Palas’ın birinci katına taşınan yayınevi, bu yeni mekânı salt bir çalışma alanı değil, aynı zamanda küçük çaplı bir kültür merkezi olarak kullanmaya ve buna göre düzenlemeye karar verdi.

Mimarlar Zakarya Mildanoğlu, Lori Zakar ve Ari Akmercan’ın ortak çalışması sonucunda ofis alanlarının yanı sıra, Yesayan Salonu adındaki elli kişilik bir etkinlik salonu ile bir mekân içi kitabevi, Aras çatısı altında kurulmuş oldu.

Bu alanın tasarlanması ve hayata geçirilmesi, Aras Yayıncılık’ın etrafındaki çok sayıdaki dost ve okurun maddi katkılarıyla mümkün olurken, Rober Koptaş imece ruhuyla gerçekleşen bu dayanışmayı gösteren herkese minnet borçlu olduklarını söyledi.

Yesayan Salonu

Elli kişilik bir oturma kapasitesi olan Yesayan Salonu, söyleşilerden panellere, dinletilerden film gösterimlerine, atölye çalışmalarından davetlere farklı amaçlarla kullanılabilecek şekilde düzenlendi.

Yayınevinin faaliyetleriyle ilintili etkinliklere ev sahipliği yapacak olan mekân, bunun dışında, kültür-sanat alanında faaliyet gösteren çeşitli kişi ve kurumların etkinliklerine de açık olacak.

Adını yazar Zabel Yesayan’dan alan Yesayan Salonu, “Düşünceye ve sanata mekân. Tartışmaya, diyaloğa, birlikte üretmeye açık bir oda; yalnız başına olmayan bir ada,” sözleriyle tanımlanıyor.

Zabel Yesayan hakkında

1878’de Üsküdar’da doğan Zabel Yesayan, 20. yüzyılın en büyük Ermeni yazarlarından biri olarak kabul ediliyor.

Döneminin en önemli olaylarını edebiyatında işleyen, özellikle kadının toplumdaki yeriyle ilgili mücadelesiyle sonraki kuşaklara ilham veren Yesayan, son dönemde Türkçe çevirileriyle de hakkıyla bilinir ve tartışılır hale geldi.

Hippo Kitap

Mekânda ayrıca, Hippo Kitap’ın çocuklara yönelik oyun, okuma, felsefe atölyeleri de düzenlenecek.

Bu yeni mekânın girişinde, yayınevinin kitaplarının yanı sıra, başka yayınevlerinin yayın listelerinden seçilmiş kitapların da satılacağı kitabevi bölümü yer alıyor.

Hippo’nun yayın koordinatörü Lora Sarı, ilk kitapları Mutluluk Bir Tilkidir’den bu yana çok olumlu eleştiriler aldıklarını söyleyerek, bunun mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Hippo Kitap editörleri, yayıncılık anlayışlarını şöyle özetliyor:

“Çocukların geleceğin teminatı olduğu klişesini bir kenara bırakıp şimdi, tam da çocuk olarak var oluşlarını önemsiyoruz. Bu nedenle çocuklara üstten bakmayan, onlara bir şeyler öğretme çabası içine girmeyen, didaktik olmayan, edebi değeri yüksek, alt metinleri zengin kitapları çocuklarla buluşturmak üzere yola çıktık.”

Türkçe ve Ermenice çocuk kitapları yayımlayan Hippo’nun beşinci Türkçe kitabı, Ben Sanders imzalı Benim Kitabım (senin değil) 13 Aralık Cuma günü kitabevlerinde olacak.

“Yenilenme yılı”

Yayınevinin kısıtlı imkânlar içinde kitaplar üretmeye çalıştığını söyleyen Aras yayın yönetmeni Rober Koptaş, buna karşın 2019’un Aras için bir yenilik ve yenilenme yılı olduğunu ifade etti.

Koptaş, “Bu yıl, yayımladığımız kitapların yanı sıra Nora Tataryan’ın yürüttüğü, kitaplar üstüne podcast serimiz Son Okuma’yı başlattık. Podcast yayıncılığında dinleyicilerin ilgisini çekeceğini umduğumuz başka seriler için de çalışıyoruz” dedi.

Hippo Kitap’ın büyük beğeniyle karşılandığını belirten Koptaş, “Oluşturmakla gurur duyduğumuz Yesayan Salonu ve yeni çalışma mekânımız, kültür ve edebiyat alanına katkıda bulunmak konusunda şevkimizi daha da artırdı” dedi.

Koptaş, İstanbul’un kültür yaşantısında küçük ama önemli bir uğrak noktası olmayı amaçlayan Yesayan Salonu’nun isteyen herkese açık olduğunu da sözlerine ekledi.

2-6 Aralık haftasında davetlilerin katılacağı açılış günleriyle ilk ziyaretçilerini kabul edecek olan mekânın etkinlik programı önümüzdeki günlerde duyurulacak. (EKN)

* Fotoğraf: Nar Photos

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