Amazon tepkiler üzerine Auschwitz temalı Noel süslerini kaldırdı

Dünyanın önde gelen e-ticaret sitelerinden Amazon, Auschwitz toplama kampının görüntülerinin yer aldığı birçok süsü gelen tepkiler sonrası geri çekti.

Polonya’daki Nazi işgali sırasında işletilen ölüm kamplarına ait fotoğraflar, ağaç süslemelerinden şişe açacağına kadar birçok üründe kullanılmıştı.

Auschwitz-Birkenau Müzesi’nin “rahatsız edici ve saygısızca” olarak tanımladığı süslerde, II. Dünya Savaşı sırasında 1 milyondan fazla Yahudi’nin katledildiği tahmin edilen kampın girişine çıkan tren raylarının yanı sıra kampın içinden bazı bölgelere de yer verilmişti.

Müzenin resmi Twitter hesabından yaptığı ve söz konusu ürünlerin kaldırılması talebini de içeren paylaşımlar sonrası Amazon geri adım attı.

CNN Business’a konuşan Amazon sözcüsü, “Tüm satıcıların satış yönergelerimizi takip etmesi gerekir ve aksi halde hesaplarının kaldırılması ihtimali de dahil bazı eylemlere maruz kalırlar. Tartışmalı ürünler kaldırılmıştır” ifadelerini kullandı.

Selling "Christmas ornaments" with images of Auschwitz does not seem appropriate. Auschwitz on a bottle opener is rather disturbing and disrespectful. We ask @amazon to remove the items of those suppliers. https://t.co/0uG2JG558e pic.twitter.com/ucZoTWPk1W

— Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) December 1, 2019