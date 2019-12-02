Alman Katolik Kilisesi devrim niteliğindeki reformları görüşüyor, rahiplere evlenme izni çıkabilir

Almanya Katolik Kilisesi, son dönemlerde rahiplere yönelik cinsel istismar suçlarının artması sonrası din görevlilerinin bekar olma şartı ve kadınlara kilise hiyerarşisinde daha fazla görev verme gibi konularda karar almak için geniş çaplı bir toplantıya girdi.

Almanya Piskoposlar Konseyi ve Alman Katolik Merkez Komitesi tarafından yapılan görüşmelerde alınacak kararların Vatikan’ı bağlamayacağı ancak kızdırabileceği düşünülüyor. Reform sürecinin yaklaşık 2 yıl kadar süreceği öngörülüyor.

Söz konusu reformlar arasında devrim niteliğinde kararların alınması gündemde. Bunlar arasında cinsel istismar suçlarının artması sonrası rahiplerin yaşantılarının masaya yatırılması da yer alıyor. Buna göre; kilisede çalışan din görevlilerinin bekar kalma şartının kalkma ihtimali de bulunuyor.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ve Vatikan’ın önde gelen dini liderleri daha önce konuyla ilgili çekincelerini dile getirmiş, bu kararların Katolikler arasında bölünmeye yol açabileceği belirtilmişti.

CNN’e göre Almanya’daki Katolik Kilisesi bu toplantıda kadın din görevlilerinin kilisedeki konumu, Katolik kilisesinin cinselliğe ve cinsel ahlaka bakışı, Kilise içerisindeki güç, eşcinselliğe bakış, rahibelerin kiliselerin başına atanması gibi hassas konuları da ele alacak.

64 senede 3 bin 677 cinsel istismar vakası

Alman Piskoposlar Konseyi’nin Katolik Kilisesi bünyesinde yaşanan cinsel istismar, tecavüz gibi suçlara ilişkin geçen sene açıkladığı rapor, kilise ve siyasetçiler tarafından endişeyle karşılanmıştı.

Rapora göre, 1946 ile 2014 arasındaki 64 yıllık dönemde Katolik 1.670 din adamı 3 bin 677 genç ve çocuğa cinsel istismarda bulundu.

Kurbanların yarısı 13 yaşın altında

İstismara uğrayan kurbanların yarısından fazlasının 13 yaşın altında olduğu belirtilirken, bunların 62,8’inin erkek, yüzde 34,9’unun kız olduğu açıklanmıştı. Vakaların yüzde 2,3’ündeyse kurbanların cinsiyeti bilinmiyor.

Rapor sonrası Almanya’da bulunan 27 piskoposluğa ait 38 binden fazla dosya incelemeye alındı. Uzmanlar istismar vakası sayısının sanılandan çok daha fazla olabileceği uyarısında bulunmuş, bazı vakalarda istismarda bulunanların dosyaları yok ettiği veya manipüle ettiğini açıklamıştı.

2060’ta kiliseyle irtibatı olanlar yarı yarıya azalacak

Almanya’da Katolik ve Protestan kiliseleri günden güne kan kaybediyor. CNN’in aktardığına göre Freiburg Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma 2060 yılına kadar Almanya’da kilise mensuplarının yaklaşık yarısının kaybedeceğini ortaya koyuyor.

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