Süryani komutan: Süryani, Ermeni ve Asuriler hedef alınıyor – ANHA

İşgalci Türk devletinin DAİŞ/El Nusra artığı çeteleriyle birlikte 9 Ekim’de Kuzey ve Doğu Suriye’ye başlattığı saldırılar devam ederken, Til Temir ilçesi de saldırıların odağında bulunuyor. İşgal saldırılarına karşı direnişin sürdüğü Til Temir ilçesi, Süryani Askeri Meclisi ve Xabur Savunma Güçleri tarafından savunuluyor. Bölgedeki son gelişmelere ilişkin konuşan Xabur Savunma Güçleri Komutanlığı Üyesi Madlên Xemîs, ilçenin tehlike altında bulunduğunu belirti. Ateşkese rağmen işgalci Türk devletinin saldırılarının devam ettiğini belirten Xemîs, “Til Temir’in 70 köyü Türk devleti ve çeteleri tarafından işgal edilmiş durumda. İşgalden nedeniyle yüzlerce yurttaş evlerini terk etti. Saldırıların ilk gününden bu yana işgalcilere karşı savaşıyoruz. İşgalci Türk devletinin ağır silahlar, İHA’lar ve SİHA’larla gerçekleştirdiği saldırılarına karşı meşru savunma temelindeki direnişimiz devam ediyor ve edecektir” diye kaydetti. ‘TÜRK DEVLETİ ATEŞKESİ İHLAL EDİYOR’ İşgalcilerin hava saldırılarına dikkat çeken Madlên, sözlerine şöyle devam etti: “Saldırılarda SİHA’lar (silahlı insansız hava araçları) kullanılmamış olsaydı, köylerimiz işgal edilemezdi. Çok kez çağrıda bulunmuş olsak ta dış devletler kulak ardı etti. Ateşkes olduğunu beyan ediyorlar fakat, ateşkes işgalci Türk devleti ve çeteleri tarafından sürekli ihlal ediliyor. Xabur Savunma Güçleri olarak bize düşen görev de meşru savunma temelinde saldırılara karşılık vermek oluyor.” ‘2015’TEN BERİ XABUR HATTININ GÜVENLİĞİNİ ÜSTLENDİK’ Madlên devamla: “QSD’nin sınırdan 32 km çekilmesinin ardından, saldırılar halen devam ediyor. Süryani Askeri Meclisi Güçleri ve Xabur Savunma Güçleri olarak sınırları sadece biz koruyoruz. 2015 yılından bu yana Xabur hattının güvenliğini biz sağlıyoruz. Serêkaniye-Til Temir arası yaklaşık 5 savunma noktamız bulunmakta. Bununla beraber Suriye rejim askerleri ve Süryani Askeri Meclisi de bu köylerde bulunmakta” dedi. Piştî hêzên QSD’Ê 32 km vekişiyan, Hêzên Meclisa Leşkerî ya Suryanî û Hêzên Parastina Xabûr xeta Xabûr diparêzin. Madlên diyar kir ku ruxmî vê jî êrîş nehatine rewastandin û wiha domand: “Ji 2015`an heya niha hêzên me xeta Xabûrê diparêzin. Nêzî 5 noqteyên Hêzên Parastina Xabûr di navbera xeta Serêkaniyê û Til Temirê de bi cih dibin. Her wiha hêzên rejîma Sûriyê û Meclisa Leşkerî ya Suryanî jî li wan gundan bi cih dibin.” ‘İŞGAL İÇİN BÜYÜK BİR SALDIRI HAZIRLIĞI VAR’ İşgalci Türk devleti ve çetelerinin Til Temir ilçesine yönelik büyük bir saldırı hazırlığı içerisinde olduğunu belirten Madlên Xemîs şöyle konuştu: “İşgal edilen köylere ağır silah ve çete takviyesi yapılıyor. Türk devleti DAİŞ çetelerinden destek alıyor. Bu çetelerin Türk devletine bağlı olduğunu herkes biliyor. Türk devleti, tarihi katliam ve soykırımlarla dolu olan bir devlet. Til Temir halkı büyük bir tehlike içinde. Özellikle Asuri, Süryani ve Ermeni halkları hedef alınarak Osmanlı’nın yarım bıraktığı soykırım tamamlanmak isteniyor.” KÖYLERİN STRATEJİK ÖNEMİ Türk devletine bağlı çetelerin Til Temir’deki stratejik öneme sahip köyleri hedef aldığını kaydeden Madlên, “Til Temir’de Til Tewîl ve Til El Werd gibi birçok stratejik köy var. Bu iki köyde alan hakimiyeti sağlayan büyük tepeler bulunuyor. Öte yandan Asuri köyü olan Til Tewil, Serêkaniyê-Til Temir arasındaki ilk köy olma özelliğine sahip ve haliyle bu köyü işgal etmek istiyorlar. Til Werd köyü de Zirgan ile Til Temir arası geçiş yolunu bulundurduğu için önemli. Çeteler bu yolu ele geçirmek saldırılarını sürdürüyor. Fakat saldırılara karşılık vermeye devam ediyoruz” diye konuştu. ‘HALKIMIZ İÇİN DİRENMEYE DEVAM EDECEĞİZ’ Xabûr’daki köylerin göçmenler için güvenli yerler olduğunu kaydeden Madlên, konuşmasını şu sözlerle sonlandırdı: “Ancak bölgeler saldırı olması durumunda sivillerin can güvenliği de tehlikeye girecektir. Saldırılara karşı başlıca görevimiz halkımızı ve topraklarımızı savunmaktır ve sonuna kadar bu görevimizi yerine getireceğiz.” ANHA https://www.hawarnews.com/tr/haber/suryani-komutan-suryani-ermeni-ve-asuriler-hedef-aliniyor-h21302.html