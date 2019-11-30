PKK paçavrasından alçak algı operasyonu! “Türkiye Hristiyan, Ermeni, Süryani ve Ezidileri…”

“Türkiye öz yönetimi istemiyor”

PKK gazetesi, Katrin Nikolao ve Süryani Edip Aslan ile konuşarak Türkiye’yi hedef aldı.

Türkiye’nin Kuzey ve Doğu Suriye’ye yönelik “saldırılarda” Ermeni, Süryani ve Hristiyan, Ezidi inancına mensup olanları göçe zorladığını iddia eden gazete, kiliselerin ve Hristiyanların evlerinin bombalandığını savundu.

Kamışlı’da bir rahip ve babasının silahlı saldırı sonucu öldürüldüğü iftirasını da Türkiye atan Yeni Yaşam, Katrin Nikolao’nun, “Bu saldırılarıyla bölgede yeni bir göç hareketi yaratmak istiyorlar. Amaç o insanları oradan göç ettirmek. 1915 olaylarının torunlarındanım. Halkımız o zaman kırımdan geçirildi ve dünyanın dört bir yanına savruldu. Anadolu ve Mezopotamya bölgesi bu süreci sürekli olarak yaşayan bir bölge, savaşın, göçün sonu gelmiyor. (…) Türkiye yeni bir olışuım için kendine bir bölge açmak istiyor. Sadece Ermeniler değil, orada yaşayan tüm halkları geriye itmek, bölgeyi işgal etmek istiyor. Türkiye Kuzey Suriye’de öz yönetimi istemiyor, çünkü kendisine tehlike olarak görüyor” şeklindeki skandal ifadelerini yayınladı.

Edip Aslan’ın ise, Erdoğan’a Osmanlı’dan bu yana göç eden tüm gayrimüslimlere vatandaşlık vermesi yönüne çağrı yapan sözleri gazetedeki skandallarla dolu haberde yer aldı.