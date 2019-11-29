TSK Genelkurmay Başkanlığı’nın belgeleri Türkiye’nin Ermenistan’a bir saldırı gerçekleştirmek niyetinde olduğunu ortaya çıkardı – Ermenistan Kamu Radyosu

TSK Genelkurmay Başkanlığı’nın belgeleri Türkiye’nin Ermenistan’a bir saldırı gerçekleştirmek niyetinde olduğunu ortaya çıkardı

TSK Genelkurmay Başkanlığı’nın kaybolmuş gizli belgeleri, Türkiye’nin Ermenistan’a bir saldırı gerçekleştirme niyetinde olduğunu ortaya çıkardı.

Armenpress Haber Ajansına konuşan “Nordic Monitor”da bu belgeleri yayımlayan Abdullah Bozkurt, yayınladığı evrakların gerçek olduğuna inandığını dile getirdi.

Bunlara göre “Ankara’nın Akıncı Jet Üssü Komutanlığı tarafından denetilen belgeler tarafından, kontrollü evrak bürosunda yapılan incelemede; Ermenistan’a yönelik TSK ALTAY Planlama Direktifine istinaden Hv.K.K.lığı OĞUZ Planlama Veçhesi gereğince hazırlanan 2’nci Tak.Hv.K.K.lığının 13 Temmuz 2001 tarihli OĞUZTÜRK Hava Harekât Planında eksik sayfaların bulunduğu tespit edilmiş.”

Belgede şu cümleler de yazılmıştır: “Kontrollü Evrak Büroları Çalışma ve Faaliyet Yönergesi gereğince gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı bildirilmiştir. Söz konusu güvenlik ihlalinin, halen yürürlükte olan TSK ALTAY Planlama Direktifine olumsuz bir etkisi olmayacağı değerlendirilmektedir.”

“Nordic Monitor”da yer alan bu belgeler, dünya çapında büyük bir yankı buldu. Yunan basını bunları “sansasyonel” olarak değerlendirdi. Yunan gazetelerinde şu yorum yer aldı: “Bu belgeler nedeniyle Yunanistan’ın kimi çevreleri, Ermenistan’ın Suriye’den sonra Türkiye’nin hedefi olacağını düşünüyorlar.”

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