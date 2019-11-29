Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan arasında karşılıklı gazeteci ziyaretlerinden memnun

Rusya Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya’nın, Ermenistan ile Azerbaycan arasında gazetecilerin karşılıklı ziyaretlerini ve Karabağ çatışması kapsamında halkların barışa hazırlanmasına yönelik benzeri adımları memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Karşılıklı ziyaretlerin, 17-21 Kasım tarihlerinde yapıldığını ve etkinliğe Ermenistan’lı, Karabağ’lı ve Azerbaycan’lı gazetecilerin katıldığını hatırlatan Zaharova, “Ziyaretler, AGİT dönem başkanının özel temsilcisinin desteğiyle gerçekleştirildi. Biz bu karşılıklı ziyaretleri, Ermeniler ile Azerbaycan’lılar arasında temaslar kurma niyetinin bir ifadesi olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Bu tür adımların devamlı olması gerektiğini vurgulayan sözcü, Rusya’nın, benzeri adımların ileride de düzenlenmesine destek vermeye hazır olduğunu vurguladı. Zaharova, normalleştirme sürecinde olası adımlardan birinin de her iki tarafta hapiste bulunan kişilerin “kaderinin hafifleştirilmesi” olabileceğini dile getirdi.

Hatırlanacağı üzere taraflar, karşılıklı gazeteci ziyaretlerinin düzenlenmesi konusunda Nisan 2019’da Rusya’da düzenlenen üçlü görüşme sırasında anlaşmıştı.

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