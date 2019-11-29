Gürcistan’da Ermeni köylerinin Ermenice isimleri tabelalardan kaldırıldı

Gürcistan’ın Karayolları Departmanı’nın görevlileri, Cavaheti’deki Macadia ve Dadeş Ermeni köylerinin Ermenice isimleirni tabelalardan kaldırdı. Eskiden Gürcüce, İngilizce ve Erenice yazılan tabelalar artık sadece iki dildi.

“Cavaheti” Vakfının Müdürü Artyush Grigoryan, olayla ilgili Facebook’ta şu paylaşımını yaptı: “Bu cesur adımdan sonra Gürcistan’da tüm sorunlar çözülecek, muhalefet protestolarını durduracak, Ruslar, Abhazya ve Osetya’yı geri verecek, Türkiye, Acara’yı türkleştirme amacından vazgeçecek, Azerbaycan, Davit Gareca Manastırını unutacak ve Gürcüler mutluluklarına kavuşacak. Tebrik ederim.”

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/11/29/Gürcistan-Ermeni/170584

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