Evlerine ‘Defol Alevi’ yazılan aile: Olay belediyeyle yaşadığımız tartışmadan sonra yaşandı – Ermenistan Kamu Radyosu

Sputniknews.com- İzmir Gaziemir’de evlerinin duvarına ‘Defol Alevi’ yazılarak çarpı işareti konulması üzerine konuşan aile, söz konusu olayın belediyeyle yaşadıkları tartışma üzerine yaşandığını açıkladı. Baba Bayram Şenal, “Başkan yardımcısı çıktı ‘Size yol ve su vermiyorum’ dedi ve oğlumla beni darp ettiler, olay tartışmamızdan sonra oldu” dedi.

İzmir’in Gaziemir Belediyesi’ne bağlı Yeşil Mahallesi’nde oturan Ailenin evinin duvarı çarpı ile işaretlenerek ‘Defol Alevi’ yazılmasıyla ilgili tartışma devam ediyor.

Konuya ilişkin yeni açıklamalarda bulunan aile üyeleri, söz konusu olayın belediyeyle tartıştıktan sonra gerçekleştiğini açıkladı.

BirGün’den Aycan Karadağ’ın haberine göre, konuyla ilgili açıklamalarda bulunan baba Bayram Şenal, “Polis, ‘Bu çocuk işi’ falandır dedi. Bizim yolumuz ve suyumuz yok, biz bunun için belediyeye gitmiştik. Bize başkan yardımcısı çıktı ‘Size yol ve su vermiyorum’ dedi ve oğlumla benim üzerine güvenlikler yürüdü ve darp ettiler. Belediyeyle tartışmamızdan sonra bu olay oldu.

Şüphelendiğimiz o ama tabi ki ‘o yaptı’ gibi bir şey diyemeyiz” şeklinde konuştu. Ailenin oğlu Eren Şenal ise, “Ben de babama polisi ara dedim. Duvarına yazı yazılan iki evde toplam 4 kişi yaşıyor. Polis siyah spreyle kırmızı yazıların üzerini kapattı. Daha önce burada bu hiç böyle bir şey yaşamadık ancak bu çok çirkin bir hareket” ifadelerini kullandı.

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