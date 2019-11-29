“Ermenistan” Panarmenian Vakfı Teleton 2019 sonucunda yaklaşık 10 milyon dolar topladı

Her senenin Kasım ayında “Ermenistan” Panarmenian Vakfı tarafından düzenlenen Teleton bu sene 28 Kasım tarihinde gerçekleştirildi. Teleton 2019 sırasında toplanan para geçen yıla göre biraz daha az oldu. Teleton 2019 kapsamında 9.856.100 dolar biriktirildi.

Artık 22’ince kez düzenlenen Teletonda toplanan para içecek su ve güneş enerjisi projelerine yönlendirilecek.

Özellikle Karabağ’da (Artsakh) ve Ermenistan’ın üç idari bölgelerinde (Tavuş, Lori ve Şirak) bu projeler hayata geçirilecek.

Teleton sırasında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan üç ünlü Eremeniye “Challenge” gönderdi ve herkese bu challenge katılmaya davet etti. Kim Kardashian, Serj Tankian ve Aleksis Ohanian’a challenge gönderen Paşinyan sabit olarak kendisi gibi her ay kredi kartlarından yaklaşık 20 dolar Panarmenian Vakfı’na göndermeye çağırdı. Ermenistan Başbakanına göre eğer bütün Ermeniler böyle yapsa yıllık 1 milyar dolar para toplanabilir ve bu para tüm Ermenilerin bütçesi olur.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/11/29/“Ermenistan”-Panarmenian-Vakfı-Teleton/170577

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