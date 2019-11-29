Efsanevi Ermeni istihbaratçının cenaze töreni Moskova’da yapılacak

Sovyetler Birliğinin efsanevi Ermeni istihbaratçılardan Gohar Vardanyan 25 Kasım tarihinde 93 yaşında hayata veda etmişti. Onun cenaze töreni Rusyan’ın başkenti Moskova’da gerçekleştirilecek ve Ermeni kadın istihbaratçı bir zamanlar SSCB’nin başkentliğini de yapan Moskova’da toprağa verilecek.

Gohar Vardanyan ile eşi Gevorg, Hitler karşıtı koalisyon liderlerinin, 1943 yılında Tahran’da yapılan görüşmenin güvenliğinin sağlanmasında önemli rol oynadı. Stalin, Roosevelt ile Churchill’e karşı düzenlenen suikast girişimleri, onların çabalarıyla önlendi.

Gohar Vardanyan’ın eşi Gevorg, 2012 yılında vefat etmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de efsanevi Ermeni kadın istihbaratçı Gohar Vardanyan’ın vefatı vesilesiyle başsağlığı dilemişti.

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