Batı Avusturalya Eyaleti Meclis üyesi Ermeni Soykırımı’nı tanıma konusunu gündeme getirdi – Ermenistan Kamu Radyosu

Batı Avusturalya Eyaleti Meclis üyesi Peter Katsambanis Ermeni Soykırımı’nı tanıma konusunu gündeme getirdi.

Ermeni Devrimci Federasyonu (Taşnaksutyun) Partisi Hay Dat (Ermeni Davası) Avusturalya’daki Komisyonu’ndan yapılan açıklama uyarınca Katsambanis’e göre, Ermeni Soykırımı’nda yaşanan vahşet ve dehşetler, Süryani ve Pontus Rum jenositleri asla unutulmamalıdır.

Batı Avusturalya Eyaleti Meclis üyesi, göçmenlere yardım etmek için Yunanistan’ın kuzeyinde çalışan Avusturalyalı kahraman George Davin’i de anımsadı ve şöyle konuştu: “Ermeni, Süryani ve Pontus Rum soykırımlarını hatırlamamız gerekir.”

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