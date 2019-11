Alexis Ohanian Ermenistan Başbakanı’nın, her ay Ermenistan Tüm Ermeni Fonu’na 10 bin Dram tahsis etme çağrısını kabul etti – Ermenistan Kamu Radyosu

Alexis Ohanian Ermenistan Başbakanı’nın, her ay Ermenistan Tüm Ermeni Fonu’na 10 bin Dram tahsis etme çağrısını kabul etti

Dünyaca ünlü Ermeni asıllı işadamı Alexis Ohanian Ermenistan Başbakanı Nikol Pashinyan’ın, her ay Ermenistan Tüm Ermeni Fonu’na 10 bin Dram tahsis etme çağrısını kabul etti.

Ermenistan Kamu Radyosu haber bülteni ‘Radiolur’a göre konuya Twitter hesabında değinen Alexis Ohanian, bu sürecin aleni olmasına ve buna üç Ermeninin daha katılmasına önem verdi.

Dünyaca tanınmış müzisyen, System of Down rock grubu solist Serj Tankian da, Twitter hesabında bu teklifi kabul edip her ay Ermenistan Fonu’na yirmi üçer ABD Dolar vermeye hazır olduğunu belirtti. Serj Tankian da bu sürece Vahe Berberian, Eric Esrailian ve Angela Sarafian’ı davet etti.

Hatırlanacağı üzere Ermenistan Başbakanı Nikol Pashinyan bu çağrıyı Serj Tankian, Kim Kardashian ve Alexis Ohanian olmak üzere üç ünlü Ermeniye yapmıştı.

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...