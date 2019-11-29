200 yıllık Ermeni kilisesi belediyenin döktüğü çöp ve moloz yığınları arasında kaldı – Ermenistan Kamu Radyosu

Evrensel.net- Erzurum’da (Karin-Red.) bulunan Ermeni Surp Minas Kilisesi, belediyenin döktüğü inşaat molozları arasında kayboldu.

Erzurum’un Aziziye ilçesine bağlı Gezköy Mahallesi’nde bulunan Surp Minas Kilisesi, AKP’li ilçe belediyesinin döktüğü inşaat molozları arasında kaldı. 1790 yılında Ermeniler tarafından inşa edilen ve şimdilerde yok olma tehdidiyle karşı karşıya kalan kilise, 2010’da tarihi eser olarak tescil edilmişti. Kilisenin iç duvarlarına çizilen resimler büyük ölçüde silinirken, duvarları ise defineciler tarafından tahrip edilmiş durumda.

Belediyenin, mahallelerden topladığı molozları, budanan ağaç artıklarını getirip kilisenin etrafına döktüğünü anlatan mahalle halkı, böyle devam edilmesi durumunda kilisenin moloz yığınları altında kalacağına işaret etti.

Restore edilmeyi bekleyen kilisenin sütunlarının dibinde defineciler tarafından derin çukurların açılmış. 2016 yılında kiliseye dair Agos gazetesine bilgi veren mülk sahibi Sabri Ergin, Aziziye Belediyesinin kiliseyi restore edilmemesi halinde yıkmakla tehdit ettiğini dile getirmişti.

Belediye ise kilisenin restore edilmesi için Ergin’in izninin gerektiğini ancak Ergin’in gereken izni vermediğini iddia etmişti.

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