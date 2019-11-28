Mahkeme ‘MİT dinlenmeli’ kararını yeniden değerlendirecek

Hrant Dink Cinayeti Davası’nda üç gün süren celse sona erdi. Tanıkları dinleyen mahkeme bir sonraki duruşma tarihini 18-19-20 Şubat 2020 olarak belirledi. Mahkeme MİT mensuplarının tanık olarak dinlenmesine yönelik kendi kararını ise yeniden değerlendirecek.

Kamu görevlilerinin yargılandığı Hrant Dink Cinayeti Davası’nda üç güren celsenin son oturumu yapıldı. Bugünkü oturumda ilk olarak dönemin Samsun Emniyet İstihbarat Şube Müdürü Fikri Yalman SEGBİS aracılığıyla ifade verdi. Cinayetin faili Ogün Samast’ın yakalandığı güne dair ifade veren Yalman “Ogün Samast’ı Emniyet’e götürdük. Eşyalarını olay yerinde jandarmaya teslim ettim. Emniyet’te TEM katına çıkarıldı. Cumhuriyet savcısı da geldi. Üzerinde Türk bayrağı olduğu savcıya iletildi. 41 saniyelik video görüntüsü istihbarata aittir.” dedi.Yalman “Kısa bir mülakatı hemen terminalde yaptık. Suçunu kabul etti. Kimliğini söyledi. Emniyetteki mülakatta ben yoktum. Basında yayınlardan sonra Ali Fuat Yılmazer arayıp ‘tüm bilgi ve belgeleri bize yollayın’ dedi. Görüntüleri İstihbarat Daire Başkanlığı’na yolladık. Zanlı üzerinden çıkan Türk bayrağını TEM’de ilgili Cumhuriyet savcısına söylediler. Savcı ‘Ölçüsünü alın ifadeye geçirin’ dedi. Bayrakla çekimlerle ilişkim yoktur” diye konuştu.”Samast ilk başta bayrak talep etmedi”Yalman Dink Ailesi avukatlarından Hakan Bakırcıoğlu’nun sorusu üzerine “Ogün Samast garaj jandarma noktasında sorulara duraksamadan cevap verdi. İsmini söyledi ve ‘Cinayeti ben işledim’ dedi. Bayrakla ilgili bir şey söylemedi ve talep etmedi.” dedi. Yalman görüntülerle ilgili olarak ise ” FOX TV’de yayınlanan bizim çektiğimiz görüntüdür ama basına biz vermedik. Çekimi basın için değil, arşivimizde kalsın diye istedik. Önemli bir operasyondu. Talimatı ben verdim. Daha önce böyle bir şey yaşamadım.” dedi. Yalman’ın ardından dönemin Samsun Emniyet İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı İsmail Hakkı Günay SEGBİS aracılığıyla ifade verdi. Yalman Samast’ın yakalanmasıyla ilgili olarak “Sorular soruldu. Önce cevap vermedi sonra konuştu. ‘Bayrağımı verin’ dediğini duymadım. Daha sonradan bunu duydum. Oradan emniyet müdürlüğüne götürüldü.” dedi. Mahkeme heyeti MİT görevlilerinin dinlenmesine ilişkin kararını yeniden değerlendirecek. Mahkeme daha önce Hrant Dink ile İstanbul Valiliği’nde yapılan görüşmeye katılan MİT mensuplarının tanık olarak dinlenmesine karar vermiş, ancak MİT mahkemenin yazısına yanıt vermemişti. Duruşma savcısı mahkemenin bu kararından vazgeçmesini talep ederken Dink Ailesi avukatları mahkemenin kararında durmasını istemişlerdi. Mahkeme son olarak MİT mensuplarının dinlenmesine dair kendi kararını yeniden değerlendireceğini duyurdu. Mahkeme tutuklu sanıklar Ali Fuat Yılmazer, Ramazan Akyürek, Muharrem Demirkale ve Ercan Gün’ün tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Mahkeme heyeti bir sonraki duruşmanın 18, 19 ve 20 Şubat 2020 tarihlerinde yapılacağını açıkladı..

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