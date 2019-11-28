Ermeni Soykırımı tasarısını veto eden Kongre üyesi David Perdue ve Türk lobisi ile bağlantıları ortaya çıktı

21 Kasım tarihinde ABD Senatörlerinden David Perdue veto kullanarak Ermeni Soykırımını tanıyan tasarısının Senato gündemine gelmesini ikinci kez engellemişti.

Türkiye ile hassas müzakereleri tehlikeye atmama bahanesi tasarıya engel koyan senatör bu adımla Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerinde mevcut olan sorunları gidermeye çalıştığını ifade etmişti.

David Perdue ABD Senatosunda Devlet Başkanı Donald Trump’ın en sadık adamlarından biridir ve Trump tarafından desteklenen Bağış fonu komitesinden para alıyor.

Bunun dışında tasarıyı engelleyen senatörün Türk lobisiyle olan bağlantıları da ortaya çıktı. ABD Araştırmaları Ermeni Merkezi bu bağlantıların belgelerle kanıtlanan kısmı dikkatimize sunuyor.

Böylece David Perdue aktif bir şekilde “National Turkey Federation Political Action Committee (TURPAC)” tarafindan destekleniyor ve 2017 yılından itibaren belirli miktarla para verilmiş ona. Ayrıca, 2016 yılından itibaren Türkiye tarafından kiralanmış “Greenberg Trauring, LLP” lobistleri ABD-Türkiye ilişkileriyle ilgili onunla bağlantı kurdular.

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