Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan, çocukları Türkiye ve Müslüman nefretiyle yetiştiriyor!

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Fuad Safarov

Erivan yönetimini sert dille eleştiren Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan’ın, çocukları Türkiye’ye ve Müslümanlara karşı nefret duygularıyla yetiştirdiğini söyledi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan’ın çocukları Türkiye’yenefret duygularıyla terbiye ettiğine işaret ederek Erivan yönetimini sert dille eleştirdi.

Azerbaycan’ın başkentinde, Bakü Devlet Üniversitesi‘nin 100. Yıldönümü vesilesiyle düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı Aliyev, Erivan yönetiminin faşist düşüncesinin değişmediğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Aliyev, konuşmasında şunları ifade etti:

“Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) zirvesinde, faşist Garegin Nijde‘nin (İkinci Dünya Savaşı’nda Nazilerler işbirliği yapan ırkçı Ermeni tedhişçi) anıtının Ermenistan’da dikildiğini ve bunun kabul edilemez olduğunu ve sökülmesi gerektiğini ifade ettim.

Maalesef, yeni Ermenistan hükümeti bu anıtı yıkmadı ve bir kez daha bu ülkenin faşist özünün değişmediği ortada.

Onlar (Ermenistan) çocuklarını bize, Türkiye’ye ve tüm Müslümanlar’a karşınefret duygularıyla terbiye ediyorlar.”

“Camilerimizi tahrip ettiklerini görmüyor musunuz?”

Bazı Müslüman ülkelerin Ermenistan ile politikalarını da eleştiren Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan’ın Müslümanlara karşı yaptıklarını görmezden gelen bazı İslam ülkelerine de sitemde bulunarak sözlerini şöyle sürdürdü:

“Müslüman ülkelere defalarca şunu sordum; Ermenistan liderlerini ülkelerinize nasıl davet edebiliyorsunuz? Camilerimizi tahrip ettiklerini görmüyor musunuz?

Bazı ülkeler, bu faşist devletle ilişki kurduklarında, en azından Akdam ve Şuşa‘daki (Azerbaycan’ın Karabağ bölgesindeki işgal edilmiş topraklarda bulunan tarihi Azeri camiler) tahrip edilmiş camileri hatırlamalarını isterim.”

https://www.dikgazete.com/ozel-haber/azerbaycan-cumhurbaskani-aliyev-ermenistan-cocuklari-turkiye-ve-h482583.html

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