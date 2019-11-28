AED: Hristiyan azınlıklara saldırılar soykırım niteliğinde

Dünya genelinde Hristiyanların azınlık olarak yaşadıkları ülkelerdeki durumlarına ilişkin ‘Kiliseye Yardım Örgütü (AED) adlı kuruluş tarafından hazırlanan rapora göre, özellikle Irak ve Suriye’de ‘soykırım’ benzeri bir durum yaşanıyor.

SALDIRILAR AFRİKA VE ASYA’DA YOĞUNLAŞIYOR

100 milyon civarındaki nüfusunun 10 milyon kadarının Hristiyan Kıptilerden oluştuğu Mısır’ın dini azınlığın da saldırıların hedefi olduğu kaydedilen raporda, dünyanın birçok ülkesindeki durumun ise endişe verici olduğuna işaret edildi. Özellikle Afrika ve Asya kıtalarında Hristiyanların saldırı ve katliamların hedefi olduğu ifade edildi.

IRAK’TA 16 YILDA YÜZDE 90 AZALDI

AED raporunda özellikle Irak ve Suriye’de DAİŞ çetelerinin son yıllardaki saldırılarının yanı sıra Irak’ta Saddam rejiminin devrilmesinden sonra başlayan radikal İslamcı saldırılar nedeniyle Hristiyan nüfusu ciddi bir biçimde azaldı. Rapora göre, 2003 yılında 1,5 milyon Hristiyan’ın yaşadığı Irak’tan büyük göçler yaşandı. Raporda, bu nüfusun yüzde 90’ın üzerinde azalarak, günümüzde 120 bin ila 150 bin arasına kadar gerilediğine dikkat çekildi.

TAM BİR SOYKIRIM NİTELİĞİNDE

İç savaşın devam ettiği Suriye’de başta DAİŞ ile diğer çetelerin saldırılarının Hristiyanları da hedef aldığına işaret edilen raporda, 2011-2017 arasında Hristiyan nüfusun üçte iki oranında azaldığı kaydedildi. Buna göre, Hristiyanların nüfusu 2011’de 1,5 milyondan 2017 ortalarında 500 bine kadar geriledi. Raporda, 2017 ve 2018’deki göçlere de değinilirken, Hristiyanlara yönelik saldırı ve göçertmeler ‘soykırım’ olarak nitelendirildi.

100 milyon nüfuslu Mısır’da nüfusun yüzde 10’unu oluşturan ve çoğunluğunu Kıptilerin oluşturduğu Hristiyanlara yönelik saldırılara değinilen raporda, son dönemlerde saldırıların azaldığı belirtildi.

RADİKAL İSLAMCI SALDIRILAR VE OTORİTER BASKILAR

Hristiyanların azınlık olduğu ülkelerde baskı ve zulmün hedefi olabildikleri belirtilen rapora göre, özellikle Afrika ve Asya ülkelerinde saldırılar yoğunlaşıyor. Raporda, Orta Doğu’da 2000’lerden bu yana yoğunlaşan radikal İslamcı saldırıların Afrika ve Asya’nın diğer bölgelerine doğru yayıldığı ifade edildi.

Kimi ülkelerde ise milliyetçi politikaların Hristiyanların yaşamını daha zor hale getirdiği tespitine yer verildi. Nüfusunun yüzde 90’ı Hristiyan olan Filipinler örneğinin de paylaşıldığı raporda, Devlet Başkanı Rodrigo Duterte’nin otoriter politikalarının olumsuz etkilerine vurgu yapıldı. Raporda Filipinler’de DAİŞ bağlantılı çetelerin katliamları örnek gösterildi.

Raporda Pakistan’da 2017’den bu yana bini aşkın saldırı olduğu kaydedilirken, sadece 2018 yılında yüzün üzerindeki kilisenin kapısına kilit vurulduğu bilgisi paylaşıldı.

EN ÇOK KATLEDİLEN ÜLKE NİJERYA

Aynı raporda, başta Boko Haram olmak üzere Afrika’daki radikal İslamcı çetelerin saldırılarının da Hristiyanları hedeflediğine yer verildi. Sadece Nijerya’da 2018 yılında 3 bin 700’ün üzerinde Hristiyan’ın katledildiği verilen diğer bilgiler arasında. Nijerya’nın geçen yıl en çok Hristiyan’ın katledildiği ülke olduğu da rapora yansıdı.

https://alevinet.com/2019/11/28/aed-hristiyan-azinliklara-saldirilar-soykirim-niteliginde/

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