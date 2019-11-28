ABD Güneybatı Üniversitesi Karabağ’daki hukukçulara burs verecek

ABD Güneybatı Üniversitesinin Hukuk Fakültesi Artsakh(Karabağ) hukukçularına insan hakları ve uluslararası hukuk alanlarda uzmanlaşmak veya yüksek lisans yapmak için burs verme yükümlülüğü üstledi.

Artsakh Cumhuriyeti İnsan Hakları Savuncusu Artak Beglaryan ABD Güneybatı Üniversitesi Hukuk Fakültesiyle işbirliği memorandumu imzaladı. Bu memorandu kapsamında Karabağ’lı hukukçular sözedilen üniversitede üste seviye eğitimi alabilecek.

Beglaryan’a göre bu muhteşem bir imkandır Artsakh’taki hukukçular, öğrenciler için. ABD ve uluslararası hukukunun gelişimini araştırmak Karabağ İnsan Hakları savuncusuna göre çok faydalı olacak.

Bu projeABD Ermeni Hukukçular Birliği ve Güneybatı Üniversitesinin yoneticileri sayısında hayata geçiriliyor. Uluslararası alanında sınırlı bir şekilde ağlar oluşturabilen tanınmayan devlet için bu tür projeler ayrı bir önem taşıyorlar.

Bu imkandan yararlanmak isteyen kişiler Artsakh İnsan Hakları Ofisine başvurmalı ve katılmak için şartları, ayrıntıları öğrenmeli.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/11/28/ABD-Karabağ/170520

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