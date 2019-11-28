84 yaşındaki Ermeni nine, Türkye’de kalan aile mirasını geri almak için Avrupa Mahkemesi’ne başvurmak istiyor

Ermenistan’da tek başına yaşayan 84 yaşındaki Araksi Demirciyan, annesine ve nenesine ait mal mülkü geri almak ümidiyle Ermenistan Başbakanı’na ve Avrupa Mahkemesi’ne başvurmak istiyor. Günümüz Türkiye’de kalan aile mirasını geri almak isteyen Araksi nine, ailesinin sahip olduğu mülkün osmanlıca ve arapça senetleri ile tercümelerini dolabında saklıyor.

Araksi Demirciyan’ın annesi Mariam Kaçikyan-Demirciyan, tapu senetlerini bir kutu içinde Doğu Ermenstan’a getirerek hayatı boyunca bu mallardan bahsetti, ancak kızı Araksi tapu senetlerini sadece annesinin ölümünen sonra eşyalarının arasında buldu.

Batı Ermenistan’ın Kharbert (Harput) şehrinde ailesinin tüm erkeklerini kaybettikten sonra Araksi’nin nenesi Marta, üç kızıyla Halep’e kaçtı. Kendisi ve kızı adına Türkiye’de kayıtlı olan evlerin ve arazilerin tapu senetlerini 1929 yılında Halep’te onaylatan Marta, Halep’te gerekli makamlara başvurarak mülküne olan haklarına sahip çıkmaya çalıştı ancak başarısız kaldı.

Bu evraklara göre Mariam Kaçikyan, Türkiye’de 1929 yılının verilerine göre maliyeti 8.300 lira olan, Marta Kaçikyan ise maliyeti 9.700 lira olan ev ve arazilere sahip. Araksi Demirciyan, evrakları tercüme ettirerek Türkiye’deki mülkü hakkında ayrıntılı bilgi elde ettikten sonra bu mülkü geri almak hedefiyle yıllar boyunca her yere başvurdu. Hatta Türkiye’ye giderek avukatlarla danıştı, ancak nihai bir sonuca varmadı.

Yine de ailesine ait olan mal mülkü ellere bırakmamak hedefinin peşini bırakmayan Araksi nine, bu konuda haklarına sahip çıkmak için Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın yardımını bekliyor. Son çare olarak da Avrupa Mahkemesi’ne başvurmayı düşünüyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/11/28/Ermeni-Türkiye-miras/170522

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