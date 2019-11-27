Türk Yahudi Toplumunda yeni bir çatı oluşum: YAD

Toplumumuzda var olan tüm sosyal yardım hizmetlerini bir çatı altına toplamak ve çok daha etkin olmalarını sağlamak amacıyla bir süre önce oluşturulan ‘YAD’ organizasyonunu Dan Weinstein’dan dinledik.

En son 27 Şubat 2019 tarihinde Matan Baseter ile ilgili bir söyleşi yapmıştık. O zaman orada çok yeniydiniz. Aradan epeyce süre geçti. Bize geçen sürede olanlar ile ilgili anlatabilecekleriniz var mı?

Toplumumuzda yardıma ihtiyaç duyan bireylerin sayısı maalesef çok hızla artıyor. Bizim de, bir taraftan bu ihtiyaca cevap vermeye çalışırken diğer taraftan büyüyen ihtiyaçlara uyacak bir yapıya kavuşmak için çalışmamız gerektiğini anladık. Bu konuya sloganımızda olduğu gibi “Kardeşlerini kalplerinde seven” birkaç arkadaşın katılımı ile kurulan bir çalışma grubunda, durumumuzu, geleceği ve bunun için nasıl yapılanmamız gerektiğini gözden geçirdik. Hatta bu çalışmada bize yol gösteren bazı eğitmenlerin katkısını da aldık.

İlk gözünüze çarpan tablo neydi?

Gördüğümüz tablo, 312 aile ve 700 kadar ihtiyaçlı bireyimizin her türlü maddi ve manevi ihtiyacına cevap vermeye çalışan bir avuç insanın hem toplumumuzca daha çok tanınmaya hem daha çok gönüllü bireylerce desteklenmeye ve tüm yapılanların çok daha iyi bilinebileceği bir çatı organizasyonunu ihtiyaç duyulduğuydu.

Kendinizi duyuramadığınızı mı düşünüyorsunuz?

Bizim ihtiyaçlılarımız gizli ve öyle kalmalı zaten! Biz dokunduğumuz insanların nasıl mutlu olduğunu bilsek de bunu bilmeyen bireylerimize anlatamamak ve onlara, “Yardım edin, bu işin bir tarafından tutun, gönüllü olun” dediğimiz zaman anlaşılamamak inanın çok zor, çok acı.

Yani ne yapılması gerekliydi?

Bir taraftan, adımızı bile duyuramadığımız, yüz yılı aşkın varlığımıza rağmen ve bizi ‘Madam Baseter’ olarak bilen veya hiç bilmediği için bize destek vermek isteyebilecek olsalar bile kendimizi duyuramadığımız toplum bireylerine ulaşmak için bizi ve yaptıklarımızı anlatan daha modern bir marka oluşumu gerektiğini düşündük.

Böyle bir çatı oluşumunun en önemli yararlarının; yardım toplamanın kolaylaştırılması, tek elden toplanması, daha iyi değerlendirilmesi, gönüllü arayışımızın tek bir odaktan yapılması ve gönüllü gücümüzün birleştirilerek daha iyi yönlendirilmesi olacağını düşünüyoruz.

Bu konuda bize çok candan bir şekilde gönüllü destek veren Türkiye’nin en iyisi müthiş bir ajans ile çalışma şansını da yakalayınca adımız ‘YAD’ doğdu.

Yad?

‘Yad’ İbranice el demek. Türkçe’mizde de ‘el’ bir anlamıyla yabancı demek aynı zamanda ‘el’ yardım için uzatılan el.

Peki, Yad nedir? Nelerden oluşuyor?

Türk Yahudi Toplumunun sosyal yardım için bir çatı organizasyonunun adı artık YAD.

Bu çatı organizasyonuna niye ihtiyaç var?

Toplumumuzda sosyal yardım hizmetleri çok çeşitli. Bu hizmetleri veren bölümleri bir çatı altına toplamak, hem etkin olmaları, hem de toplumumuzun odaklanması için gerekli. İnancımız şu: Hizmet ve projeleri açıkça belirtilen, kendini iyi tanıtmış bir sosyal yardım organizasyonu çok daha fazla destek alır.

Toplumumuzdaki sosyal yardım hizmetleri sadece 300’ü aşkın aile veya 700’ü aşkın bireye kalbimizdeki sevgi ile dokunan ve onlara her ay gıda, yakıt, giyecek, sıcak yemek, nakit ve ek sosyal sigorta primi yardımı yapan Matan Baseter’den ibaret değil. Bu desteklerin dışında en az 700’ü aşkın ihtiyaçlımıza ulaşan, gereken sağlık bakımını görebilmeleri için gece gündüz uğraşan ve hayatlarını her şekilde kolaylaştırmaya çalışan ‘Kapınıza Sağlık’, yaşlılarımıza anlamlı sosyal bir hayat şansı sağlamaya çalışan ‘Day Care’ de YAD’ın bir parçası.

YAD’ın yaşlı bireylerimize yönelik özel yaklaşımını biraz açabilir misiniz?

Bireylerimizin bir bölümü hem yaşlı hem de yalnız. Görevleri bu bireylerimizin huzur ve mutluluğu için evlerinde özel bakım vermek ayrıca onlara sosyal bir yaşam sağlamayı amaçlayan bir ekibimiz de var.

YAD’ın başka bir bölümü de ‘Eğitime destek’. 250’yi aşkın sayıda öğrencimize gerek orta öğrenim gerekse üniversite bursu sağlayan bu bölüm ile çocuklarımıza ve gençlerimize fırsat sağlayabilmek için çabalıyor. Bu çocuklarımızın arasında öğrenim problemleri olan ve uzman desteği alanlar da var.

Hiç gerekmesini istemeyiz ama acil yardım konusu da bireylerimizin YAD’a güvenebileceği bir konu.

Bu çatı altında yeni projelerinizden biraz bahseder misiniz?

Örneğin La Casa Catering kuruluşumuz çok nefis kaşer köfte çeşitleri ve burger üretimi başlattı. Bu proje ile hem bireylerimizin sofralarına ağız tadı hem de ihtiyaçlılarımıza destek olabilmeyi amaçlıyoruz. Hem lezzetli, hem daha ekonomik hem de evinize köfte alırken yardıma katkı yapabileceğiniz bir durum.

Bunun yanı sıra yepyeni projelerimiz de yolda.

Bu arada geleneksel projelerimiz de hızla devam ediyor. Hanuka için ayakkabı hediye etme kampanyamızı sizin aracılığınızla bir kez daha duyurmak isteriz.

Aracılığımızla vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

Okurlarınız gazetenizin bugünkü baskısı ile broşürümüzü bulacaklar. O broşürde gönüllü mitzva menüsünü de bulacaklar. Broşürü lütfen incelesinler. Lütfen doldurarak bize iletsinler. O mitzvalardan birini seçerlerse dünyalar bizim olacak. Lütfen bizimle temasa geçsinler, tanışalım. Eğer gönüllü olarak bu işin bir tarafından tutarlarsa çok mutlu oluruz.

http://www.salom.com.tr//haber-112655-turk_yahudi_toplumunda_yeni_bir_cati_olusum_yad.html

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