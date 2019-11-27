Terk edilmiş Rum köyü Sazak kentsel sit alanı ilan edildi

Karaburun’da mübadale döneminde terk edilen eski Rum köyü Sazak, kentsel sit alanı ilan edildi.

1923 yılında Türkiye-Yunanistan arasında imzalanan mübadele anlaşması sonrası boşaltılan Sazak köyü, o tarihten günümüze kadar taş evleri ile varlığını sürdürüyordu. Zaman içerisinde definecilerin tahribatına maruz kalan köyün korunmasına dönük Karaburun Kent Konseyi, 2018 yılı Ağustos ayında basın duyurusu yapmıştı. Konsey duyurusunda, “Geçmişten günümüze hala ayakta kalmayı başarmış onlarca hikayeyi ve hüznü barındıran Sazak Köyünün definecilerin yağmasından korunması için acilen koruma altına alınmalı” demişti. Bu çağrının ardından İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü konunun incelenmesi yönünde çalışma başlatmış, Çeşme Müze Müdürlüğünden gelen teknik bir ekip ile Karaburun Kent Konseyi Başkanı, Parlak Muhtarı ve yerel rehberler eşliğinde Sazak Köyü’nde saha çalışması yapılmıştı. Bu saha çalışması Çeşme Müze Müdürlüğü tarafından İzmir 1. Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’na bir rapor olarak sunulmuştu.

KÜLTÜREL MİRAS

Yapılan çalışmaların ardından Sazak köyünün, yöresel taş malzemeli olarak yapılan dönemin sivil mimari örnekleri ve 1 kilise kalıntısının, kültürel miras olarak korunması gerektiği belirtildi. Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Kentsel Sitler, Koruma ve Kullanma Koşullarına ilişkin ilke kararına dayanılarak Sazak köyü kentsel sit alanları niteliklerini taşıması nedeni ile “Kentsel sit alanı” olarak tescillendi.

Köyün tapu kayıtlarına “Kentsel sit alanı” şerhinin işlenmesine, koordinatlı haritanın ve koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar alana ilişkin geçiş döneminde koruma esaslı çalışmanın İzmir 1. Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmasına karar verildi.

Fotoğraf: Özer Akdemir/Evrensel

(İzmir/EVRENSEL)

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...