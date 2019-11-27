Rum Ortodoks Kilisesi

Prof. Dr. Yücel TANYERİ

İlkokulu Samsun’da okudum.

23 Nisan İlkokulu’nda.

1952-1957 yılları arasında…

Üç İlkokul yan yanaydı.

O dönemlerde Samsun’da.

İstiklâl caddesinde.

Ve ayni bölgede…

23 Nisan İlkokulu.

Dumlupınar İlkokulu.

Ve Cumhuriyet İlkokulu…

Yürüyerek gidip gelirdik.

Bu İlkokul’lara.

Siyah önlüklerimiz.

Ve beyaz yakalarımızla…

Hiç bilmezdik.

İlkokullarımızda öğrenim görürken.

Buralarda bir kilise olduğunu.

Bizden önceki yıllarda…

Zamanında bir kilise varmış.

Meğerse bu okulların yerinde.

1900’lü yılların başında.

Bu bölgede…

1872 yılında inşa edilmiş.

Şimdiki İstiklâl caddesinde.

Hem de çok güzel bir kilise.

Aya Triada ismiyle…

Rum azınlıklara aitmiş burası.

Üç’te bir’ini oluşturuyormuş.

Rum vatandaşlarımız Canik Vilayet’inde.

Samsun nüfusunun o dönemlerde…

Sinema’ya çevrilmiş burası.

1924’te mübadele’den sonra.

20 bin lira harcanarak.

Süreye Sineması adıyla…

“Kâzım Paşa Sineması” olmuş.

Bir süre sonra.

Dönemin Vali’si.

Kâzım Paşa’nın ismini alarak…

Çok güzel bir sinema imiş burası.

Çift balkonlu, localı ve kaloriferli.

Tabanı halı kaplı, duvarları heykelli.

Ve de iyi bir ses düzenli…

Atatürk de bir film seyretmiş.

Kâzım Paşa sinemasında.

1930 yılında.

Samsun’u dördüncü kez ziyaretinde…

Sadece sinema da değilmiş burası.

Tiyatro gösterileri yapılırmış.

Operet oyunları da oynanırmış.

Burada zaman zaman…

Kültürel yaşamında önemli bir yermiş.

Kâzım Paşa sineması.

Cumhuriyet’in başlangıcında.

Samsun’un…

Sonra hasar görmüş bu sinema.

1939 Erzincan depreminde.

Üst kubbesi çökmüş.

Duvarlarda büyük çatlaklar oluşmuş.

Tümüyle yıktırılmış sonrasında.

Kocaman bir oyun alanı olmuş.

Çocukluğumda benim de bahçesinde oynadığım.

23 Nisan, Dumlupınar ve Cumhuriyet İlkokullarına…

http://www.samsunhabertv.com/yazarlar/611/rum-ortodoks-kilisesi

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