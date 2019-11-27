Putin, ünlü Ermeni istihbaratçının ölümü vesilesiyle ailesine başsağlığı diledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, efsanevi Ermeni kadın istihbaratçı Gohar Vardanyan’ın vefatı vesilesiyle başsağlığı diledi.



27 Kasım’da gazetecilere konuşan Rusya Devlet Başkanı’nın Basın Sekreteri Dmitri Peskov, “Vladimir Putin, ünlü istihbaratçımız Gohar Vardanyan’ın akrabalarına ve yakınlarına başsağlığı dilledi. Gohar Vardanyan ile eşi Gevorg olmasaydı, dünyamızın tamamen farklı bir tarihi olabilirdi” ifadelerini kullandı.



Gohar Vardanyan ile eşinin, insanlığın tarihinde kendi önemli izini bıraktığını kaydeden Peskov, Putin’in, bu istihbaratçı çifti çok iyi tanıdığını ve karşılıklı ziyaretlerin gerçekleştiğini de sözlerine ekledi.



Ünlü Ermeni istihbaratçı Gohar Vardanyan, 25 Kasım tarihinde 93 yaşında Moskova’da vefat etti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/11/27/Putin-Ermeni-Gohar-Vardanyan/170461

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