İngilizler Ermeni soykırımı yalanını nasıl tezgahladı?-1

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Aziz Üstel

Mark Sykes adında bir gazeteci (!) 20 Şubat 1917 yılında The Times gazetesine bir yazı yazdı vee bu yazıda Türklerin 700 bin Ermeniyi, “bağırta bağırta kestiğini” anlattı. Sonradan adına Ermeni Soykırım denen olay, ilk kez bu yazıda vurgulandı:

“Türk gençleri, Almanların eğitiminden geçtikten sonra 2.5 yıl boyunca birçok katliama imza attı. Bütün anlaşmaları ayaklar altına aldı; savaş esirlerini katletti, nice İngiliz tutsağını gözünü kırpmadan öldürdü! Yaralıları da kurşun harcamamak için zehirleyerek toprağa gömdü. Kadınlarımızı rehin aldı ve İngiltere’de halen bunlara, namuslu, onurlu Türk diyenler var! Bu Türkler 700 bin Ermeniyi kesti, Lübnan’da açlık ve sefalet yarattı. Yahudi göçmenleri, diri diri yaktı.”

Sykes’ın bu yazısı 100 bin adet basıldı. Bunun içinden 30 bini ABD’ye gönderildi. İçinde bir tek gerçek barındırmayan bu iğrenç, iftiralarla dolu yazı, Türk karşıtı propaganda ve kampanyaların temelini oluşturdu ve uzun yıllar bütün dünya bunlara inandı.

Derken 2009 yılında İrlanda ‘da bir kitap yayınlandı. İrlanda’daki ATHOL Yayınevince yayınlanan Dr. Pat Walsh’un derlediği bu kitapta, Ermeni soykırımı yalanlarının tarihsel belgeleri var.

Peki neden bu yalanlara başvuruldu?

Kitabın önsözünde Dr. Pat Walsh şöyle diyor:

“İrlandalılar hiçbir zaman Abdülmecid ve Abdülhamid Hanların yardımını unutmadı; Türkler sayesinde binlerce insanımızın hayatı kurtuldu. İrlanda Cumhuriyeti’nin temellerinde Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin izleri vardır.”

Dr. Walsh bu kitapta, Ermeni soykırımı iddialarının tümüyle hayal ürünü olduğunu ve bunların Londra’da İngiliz Devletinin içinde oluşturulan bir gizli örgüt eliyle, nasıl geniş kapsamlı olarak hazırlandığını ve ünlü Mavi Kitap’ın bu örgütçe nasıl yayınlandığını anlatıyor. Tam 540 sayfalık bu kitap akademik bir omurgaya oturtulmuş:

1. Kitap, Osmanlı İmparatorluğuyla Büyük Britanya İmparatorluğu arasındaki devlet yapılanmalarını karşılaştırıyor. Osmanlı’daki “engin hoşgörünün Britanya’da olmamasının”felsefi temellerini tartışıyor.

2. İngiltere’de bir zamanlar var olan olumlu Türk izleniminin değiştirilmesi için I. Dünya Savaşı’na giden yıllarda gizli örgüt faaliyetleri ayrıntılarıyla anlatılıyor. Türkler soykırım uygulamış bir millet olarak, Osmanlı topraklarının Batılılarca paylaşılmasına elbette ses çıkaramayacak, çıkarsa da kimse onlara kulak asmayacak, kimse onlara sahip çıkmayacak.

https://www.star.com.tr/yazar/ingilizler-ermeni-soykirimi-yalanini-nasil-tezgahladi1-yazi-1496537/

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