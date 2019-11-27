Ermenistan temsilcisi, KEİ Parlamenter Asamblesi’nin Başkan Yardımcısı oldu

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü’nün Parlamenter Asamblesi’nde (KEİPA) Ermenistan heyetini üyesi, Ermenistan Ulusal Meclis Milletvekili Anuş Beğloyan, KEİPA Başkan Yardımcısı olarak seçildi.

Ermenistan Ulusal Meclisi’nde düzenlenen basın toplatısında konuşan Beğloyan, bunun Eremenistan heyetinin bir yıllık çalışmalarının bir sonucu olduğunu kaydetti.

Beğloyan, “Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütünde Ermenistan’ın parlamento temsilciliğinin statüsü yükseldi. Başkan yardımcısı olarak benim adaylığım, oydaşmayla, tüm ülkelerin imzasıyla onaylandı. Burada kişisel faktörün rolu yok, bu Ermenistan’ın gittikçe büyüyen rolünün bir ifadesi ve heyetimizin çalışmalarının sonucudur” yorumunu yaptı.



KEİ Parlamenter Asamblesi’nin 54. oturumu 19-21 Kasım tarihlerinde gerçekleştirildi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/11/27/Ermenistan-Karadeniz-Ekonomik-İşbirliği-Örgütü/170397

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