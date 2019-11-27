Ermenistan, “Legatum Prosperity Index” refah sıralamasında 27 basamak yükseldi

İngiliz Analitik Merkezi “The Legatum Institute”, ülkelerin refah endeksine (“Legatum Prosperity Index”) dayanan yeni sıralamayı yayınladı. Bu sıralamada Ermenistan, Baltık Devletleri ve Gürcistan hariç eski Sovyetler Birliği’nin tüm diğer ülkeleri geride bıraktı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, konuyla ilgili şu bilgileri paylaştı: “61. sırada yer alan Ermenistan, geçen yıla göre bu sıralamada 27 basamak yükseldi. Bölge ülkelerinden Gürcistan 53., Rusya 71., Türkiye 91. , Azerbaycan 92. ve İran 119. sırada yer aldı.

Sıralamayı hazırlayanlar, ekonomik gelişim seviyesi, iş ortamı, devlet yönetiminin verimliliği, eğitim seviyesii, sağlık hizmetleri, güvenlik ve kişisel özgürlükler, sosyal sermaye ve çevre gelişim dahil dokuz kriteriyi esas alıyor”.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/11/27/Ermenistan-“Legatum-Prosperity-Index”/170449

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